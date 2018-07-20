И хищника спасли, и имя дали Маленькая леопардесса, которая появилась на свет около месяца назад в зоопарке «Садгород», наконец-то обрела собственное имя. Как рассказали в зоопарке, пятнистую хищницу теперь зовут Стэффани (сокращенно – Стэфи).

Напомним: чуть больше месяца назад в зоопарке «Садгород» в семействе леопардов случилось прибавление. Правда, леопардесса Алена радость материнства не ощутила, так что новорожденного леопарденка тут же забрали. Заботу о маленькой хищнице поручили спаниелю Шери, которая недавно ощенилась.

Как написали на сайте зоопарка его сотрудники, опекунами новорожденного хищника стали жители Владивостока, которые просто увидели маленькую леопардессу в «Инстаграме».

Имя приемышу выбрали хозяева Шери. Они подошли к задаче творчески – кличка животного имеет смысл. Так, буква С в имени означает, что малышку выкормил спаниель, а Т – это ни много ни мало «Тэфи» – российская национальная телевизионная премия за высшие достижения в области телевизионных искусств. Молочная сестра Стэфи – щенок спаниеля, тоже получила имя. Ее назвали Багирой – за черный цвет шерсти.

Стэфи растет и крепнет на глазах: уже уверенно стоит на лапках и играет с подружкой Багирой. А еще котенок стал активно требовать к себе внимание людей: трется о ноги и тянет мордочку к лицу, когда сидит на руках.

Кроме того, ежедневный рацион Стэфи состоит уже не только из молока приемной мамы, малышке дают прикорм – мелко нарезанное парное мясо.

Когда Стэфи и ее подруга Багира окрепнут, они вместе переедут в зоопарк. А пока малышки живут у хозяев спаниеля.

Автор: Анна МИРОНОВА