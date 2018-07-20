В праздник ТОФ блеснет новым оружием В морском параде в честь Дня ВМФ, который пройдет в акватории Амурского залива, задействуют около 40 боевых кораблей, катеров, подводных лодок и судов обеспечения, сообщили «В» в пресс-службе Тихоокеанского флота. В их числе и самый современный фрегат «Совершенный».

Руководить морским парадом во Владивостоке назначен командующий Приморской флотилией разнородных сил контр-адмирал Сергей Жуга. Принимать парад будет командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц.

На берегу в военно-спор-тивном празднике 29 июля планируется задействовать более 20 единиц военной техники береговых войск и свыше 1,5 тысячи военнослужащих ТОФ. Впервые зрителям продемонстрируют современные БТР-82А. Недавно 155-я отдельная бригада морской пехоты ТОФ получила два ротных комплекта бронетранспортеров. Все 20 боевых машин были быстро освоены экипажами «черных беретов» и даже приняли участие в последних июньских учениях в Хасанском районе. Настало время показать их красу и мощь в парадном строю. В торжествах примут участие драматический театр флота, ансамбль песни и пляски ТОФ, сводный военный оркестр Владивостокского гарнизона, а также творческие коллективы, участники движения «Юнармия» и детские патриотические клубы Владивостока.

Представление начнется с театрально-музыкальной композиции «Военные моряки российского флота высаживаются в бухте Золотой Рог». Далее в исторической реконструкции гости праздника увидят знаковых для приморской столицы людей и знаменитостей, в разные годы посещавших Владивосток.

После этого действие переместится в акваторию Амурского залива, где малые противолодочные корабли осуществят поиск и уничтожение обнаруженной подводной лодки условного противника с применением противолодочного оружия. Для исключения подрыва десантных кораблей на морских минных заграждениях противника базовые тральщики выполнят траление места высадки морского десанта и осуществят подрыв условно обнаруженных плавающих мин.

Силы специального назначения Тихоокеанского флота покажут действия группы по захвату подлодки условного противника, а военнослужащие инженерно-саперной группы морской пехоты и штурмового подразделения подготовят плацдарм для высадки морского десанта.

Зрелищными эпизодами станут действия десантно-штурмовых групп и высадка морского десанта с большого десантного корабля «Пересвет» на Водную станцию ТОФ при огневой поддержке с новейшего корвета ТОФ «Совершенный».

Завершатся праздничные мероприятия во Владивостоке салютом и фейерверком в честь Дня Военно-морского флота России.

Автор: Николай КУТЕНКИХ