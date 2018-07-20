На школьных обедах появятся чипы До конца 2018 года в России планируется принять закон о детском питании. Среди содержащихся в нем нововведений – обязательное чипирование продуктов, используемых в меню школьных столовых, сообщают «Известия».

Как пояснила заместитель начальника отдела организации санитарного надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская, этим законопроектом планируется установить требования к маркировке продуктов детского питания средствами идентификации. Простыми словами, это чипирование – поднес смартфон и прочитал, что за продукт, из чего и где сделан. Это позволит не только снизить количество фальсифицированной продукции на рынке, но и – в идеальном варианте – вовсе ликвидировать ее.

Закон обяжет предпринимателей, занятых производством и оборотом продуктов детского питания, уведомлять о начале своей деятельности органы госконтроля. Только после этого они будут внесены в реестр, что позволит обеспечить надзор, а надзорные организации, в свою очередь, получат право проводить внеплановые проверки школ и организаторов питания учеников.

Также планируется создание реестра недобросовестных поставщиков продуктов для детских учреждений. Попал в него – и тебя близко не подпустят к этим конкурсам.

«Одна часть закона посвящена организации питания, но это только 30% дела, – рассказывает научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» академик РАН Виктор Тутельян. – Вторая часть связана с качеством детской продукции и несением ответственности за ее производство вплоть до уголовной. Я считаю, что можно выбрать менее жесткую, но действенную форму при помощи экономических рычагов. Если человек один раз поставил фальсифицированные продукты, больше ему не захочется – он разорен».

Законопроект готовится к внесению в Госдуму, сенаторы хотят успеть до конца весенней сессии, то есть до конца июля.

Автор: Отдел новостей «В»