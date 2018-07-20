День Нептуна: весело, зрелищно и интеллектуально У жителей приморской столицы появился новый праздник

Владивостокцы давно мечтали о таком празднике. Согласитесь, Бог морей и океанов не часто заглядывает в наш морской город. Если только на День рыбака, и то как-то мимоходом. А уж на Дне ВМФ он и вовсе радует лишь приглашенных на закрытое мероприятие. Администрация города решила исправить эту несправедливость: теперь у нас будет еще один свой праздник – День Нептуна, который в этом году назначен на 28 июля.

Впрочем, лето – уже само по себе праздник. Тем более что на следующей неделе Владивосток принимает участников международного Морского салона. Так что гостей будет много. И всех нас ждет немало ярких зрелищ, а также целая серия культурных, познавательных и праздничных мероприятий. Как рассказали в управлении культуры городской администрации, фактически весь центр Владивостока будет охвачен концертами, выставками и даже дефиле.

А начнутся праздничные действа в среду, 25 июля. В этот день в Театральном сквере с 18 до 21 часа пройдет вечер исполнителей авторской песни, посвященный памяти Владимира Высоцкого.

В этот же день также с 18 до 21 часа на набережной Спортивной гавани (зона амфитеатра) состоится вечер бардовской песни памяти автора-исполнителя Сергея Булгакова.

Но апофеозом и самым зрелищным мероприятием, конечно, обещает стать День Нептуна. Этот праздник состоится в нашем городе впервые. В субботу, 28 июля, с 14 до 18 часов на набережной Спортивной гавани (нижняя площадка у фонтана) жителей и гостей Владивостока ждут концертная программа, театрализованное представление «Шествие Нептуна» и 20 локальных площадок, которые предложат гостям массу увлекательных занятий.

В это же время на набережной будет работать книжный маркет «Море, море…». По замыслу организаторов, книжный маркет это «реверанс книгам, которые так приятно читать в одиночестве, ранним утром, на берегу». Участниками акции станут издательства «Рубеж», «Валентин», «Камчатпресс», «Русский остров», книжные магазины города, ЦСИ «Хлебозавод», «Заря» и другие.

Организаторы планируют, что в рамках книжного маркета пройдут выставка иллюстраций владивостокских художников, выставка корейской литературы от библиотек Владивостока и открытый урок корейского языка. Также состоятся ретроспектива книг приморских авторов, круглый стол «Мой книжный магазин и читатель – место встречи или шоссе в никуда?», чтение пьесы Виктории Костюкевич «Протуберанцы», презентация комикса «Невельской»: диалог с магазинами комиксов и блогерами, презентация поэтической линейки одежды поэта Ивана Ахмадиева (чтение стихов + дефиле).

В воскресенье, 29 июля, на набережной Спортивной гавани с 14 до 16 часов пройдет праздничная концертная программа, посвященная Дню Военно-морского флота России. Перед горожанами выступят лучшие творческие коллективы муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры «Традиции и современность».

Автор: Михаил НЕЩЕДРИН