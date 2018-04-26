Пеню взимали незаконно Приморский краевой суд признал недействительным постановление администрации Приморского края, по которому с бизнесменов и обычных граждан взыскивались миллионы, даже десятки миллионов рублей в качестве задолженности по арендной плате за земельные участки.

Истцы считали, что эта карательная мера необоснованна. И Фемида встала на их сторону.



Все заявители независимо от социального статуса – арендаторы земельных участков, принадлежащих администрации края.



В одном из мартовских номеров «В» уже рассказывал о сложившемся противостоянии между жителями края и департаментом земельных и имущественных отношений. В краевом арбитражном суде скопилось около сотни однотипных заявлений от возмущенных компаний и граждан, полагающих, что ведомство необоснованно залезло к ним в карман.

Напомним, что в центре конфликта оказалось постановление краевой администрации № 75-па от 11 марта 2015 года, точнее, 13-й пункт этого документа.



Он гласит: арендодатель в случае изменения арендной платы за земельный участок обязан заранее письменно известить об этом арендатора. И перерасчет тоже производил землевладелец.



Так оно и было до 22 августа 2016 года. Пока не появилось на свет еще одно постановление администрации Приморья за № 376-па, отменившее обязанность госорганов (в данном случае департамента земельных и имущественных отношений. – Прим. авт.) извещать арендаторов о нововведениях в договорах аренды. Этот документ получил путевку в жизнь еще в бытность администрации Владимира Миклушевского.



– После принятия постановления № 376-па обязанность перерасчета легла на плечи арендаторов, то есть теперь они должны самостоятельно это делать и, соответственно, платить уже по новым ставкам. Но прежде предприниматели должны еще и каким-то образом сами узнавать об изменениях в правовых документах, вводимых департаментом края…

В результате получилось, что за период, с которого произошло изменение, насчитали очень большие задолженности, доходящие до 50 миллионов рублей. Плюс пеня, поскольку арендаторы несвоевременно производили перерасчет – они же не были проинформированы, что условия оплаты аренды без их ведома изменились. Ведь первоначально согласно договорам аренды этим должен был заниматься департамент. Более того, пункт постановления № 376-па, который мы оспаривали в суде, применен к отношениям, возникшим до его введения в действие, то есть задним числом. Это привело к появлению задолженности у предприятий. У некоторых до 100 миллионов рублей, – рассказала «В» адвокат Татьяна Строгонова, представлявшая интересы нескольких истцов.



Изначально суд рассматривал несколько аналогичных исков по отдельности. Но в начале апреля они были объединены в одно производство.



Вопреки пессимистичным прогнозам граждан, настроенных на затяжную битву за справедливость, все решилось за одно заседание суда, состоявшее 24 апреля. Приморский краевой суд удовлетворил многочисленные иски арендаторов земельных участков, признав незаконным пресловутое постановление администрации Приморья за № 376-па, из-за которого разгорелся сыр-бор. Тем самым заставив клерков департамента земельных и имущественных отношений выполнять свои должностные обязанности, от которых они дистанцировались в августе 2016 года. То есть от расчетов по арендной плате, а также информирования арендаторов о новшествах в земельном законодательстве, в том числе и об изменениях арендной платы.



Необходимо добавить, что краевая прокуратура и уполномоченный по правам предпринимателей региона Марина Шемилина встали на защиту интересов жителей Приморья, что еще сильнее укрепило позиции защиты. И в конечном счете привело к объективному решению суда.



Что касается арендаторов земельных участков, уже заплативших незаконно взимаемую пеню, то им, скорее всего, придется подавать в суды персональные иски о возврате денежных средств.



Кстати, порочная практика взимать пеню задним числом и нагружать землепользователей расчетами арендной платы до недавнего времени применялась только в Приморском крае. В остальных регионах России эту функцию выполняют чиновники муниципальных образований.

Автор: Сергей КОЖИН