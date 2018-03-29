К школе пристроят трехэтажный спортзал Во Владивостоке возле школы № 6 на улице Казанской началась большая стройка – здесь возводят новый трехэтажный спорткомплекс. На объект вышли экскаваторы – строители ведут земляные работы. Планируется, что объект будет завершен уже к концу года, заверили в пресс-службе мэрии.

По проекту в новом спорткомплексе разместятся два тренажерных зала, большое помещение для общей физической подготовки, кладовая для хранения и ремонта спортивного инвентаря, тир, холл-балкон для зрителей, а также душевые и раздевалки. Со школой этот спортзал будет соединен специальной галереей.



Подрядчиком администрации Владивостока по итогам аукциона стала строительная компания «ВекторСтрой». Строительство ведется на условиях софинансирования из краевого и городского бюджетов. В ходе электронных торгов стоимость строительства снизилась на 6,6 миллиона и составила около 82 миллионов рублей.

Автор: Отдел новостей «В»