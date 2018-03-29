Лучших гимнастов определили во Владивостоке Чемпионат Владивостока по спортивной гимнастике прошел в краевом центре в муниципальной детско-юношеской спортивной школе «Гармония». В нем приняло участие порядка 50 юных спортсменов.

– В чемпионате Владивостока выступают воспитанники школы «Гармония» в возрасте от 9 лет, это дети, имеющие второй и первый взрослые разряды, кандидаты в мастера спорта и мастера спорта, – пояснила главный судья соревнований тренер-преподаватель по спортивной гимнастике муниципальной детско-юношеской спортивной школы «Гармония» Олеся Нечаусова. – На этих соревнованиях спортсмены показывают уровень своей подготовки, чтобы тренер мог определить, кто поедет выступать за команду на состязаниях более высокого уровня. Дети с первым и вторым взрослыми разрядами собираются на первенство ДФО в Благовещенск, старшие ребята обкатывают программу, готовясь к всероссийской спартакиаде.



Воспитанники муниципальной школы «Гармония» показывают высокий уровень подготовки. Так, на чемпионате и первенстве Дальневосточного федерального округа, который проходил в конце февраля в Белогорске, наши спортсмены заняли первое место в командном зачете.



– Спортивной гимнастикой занимаюсь уже 9 лет, и это далеко не первые соревнования, поэтому волнения особого нет, – поделилась воспитанница «Гармонии» Алина Пикалова. – Немного волнуюсь на бревне, этот снаряд мне дается нелегко. В любом случае надо постараться, так как эти соревнования будут учитываться как проход на чемпионат России.



Спортивная гимнастика наиболее сложный координационный вид спорта, требующий максимальной отдачи.



– Многие виды спорта берут свое начало с гимнастики, – заверила тренер-преподаватель по спортивной гимнастике муниципальной детско-юношеской спортивной школы «Гармония» Наталья Нургалиева. – Спортивная гимнастика требует максимальной отдачи и максимального риска, не у всех людей присутствует воздушная координация, необходимая при выполнении сложных элементов. Поэтому иногда дети уходят в другие федерации (например, в хоккей или футбол) и там уже, имея базовую гимнастическую подготовку, становятся звездами.

Автор: Карина ПОЗДНЯК