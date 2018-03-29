Спортсмены повышали опыт, а судьи – квалификацию В краевом центре состоялся открытый Кубок Приморского края по кудо. Всего в соревнованиях приняли участие 200 спортсменов из Уссурийска, Владивостока, Находки, Чугуевки, Артема, Арсеньева, Биробиджана, Южно-Сахалинска, Хабаровска, п. Солнечного (Хабаровский край), п. Архара (Амурская область).

На татами сражались юноши и девушки (12–15 лет), юниоры и юниорки (16–17 лет), мужчины и женщины (18 лет и старше), сообщает портал Sportprimorye со ссылкой на пресс-службу федерации кудо ДВФО.



Как отметил главный судья соревнований, председатель судейской коллеги федерации кудо ДВФО Вячеслав Иванов, в этом году традиционный Кубок Приморского края решили сделать открытым.



– Эти соревнования не отборочные. Они организованы в первую очередь для приобретения опыта спортсменами и повышения квалификации судей из субъектов Дальнего Востока, – пояснил главный судья.



По словам руководителя федерации кудо Уссурийска Сергея Коваленко, такие турниры, как открытый Кубок края по кудо, проводить нужно однозначно.



– Чтобы давать шанс тем ребятам, которые себя не реализовали, поднять им статус. Есть определенный мандраж перед уже состоявшимися спортсменами, его придется преодолевать, только тогда ребята будут более полно раскрываться, реализовывать те наработки, которые тренерский штаб перед ними ставит, – подчеркнул Сергей Коваленко.

Захватывающие поединки не оставили равнодушными многочисленных болельщиков. Они громко поддерживали спортсменов со зрительских трибун. По итогам соревнований пьедестал заняли представители всех дальневосточных федераций.



– Спортсмены показали отличную технику. Для всех участников эти соревнования стали хорошей школой, а для ребят, планирующих поехать в мае на Кубок России в Калининград, эти соревнования предоставили дополнительную возможность проверить себя перед ответственным турниром, который является еще одним отбором на чемпионат мира – 2018 в Токио, – отметил руководитель федерации кудо Приморского края Денис Григорьев.

Автор: Отдел новостей «В»