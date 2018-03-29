Как делить зону ответственности? И прочие коммунальные тонкости, позволяющие сэкономить бюджет

Вопросы из сферы ЖКХ самые, пожалуй, распространенные из тех, что поступают в редакцию. «В» продолжает публикацию ответов специалистов на вопросы читателей. Множество звонков спровоцировали последние снегопады, и, несмотря на то что на придомовых территориях снег, где его не убрали, тает под весенним солнцем, тема уборки дворов по-прежнему остается насущной для нашего города. Уверены, что данная информация не потеряет своей актуальности и в следующем снежном сезоне…

Кто ответит за снег?



– Пройти по нашей улице после снегопадов – это все равно что одолеть полосу препятствия: где нет сугробов, там гололед. Кому предъявлять претензии?



– Собственники должны знать границы своей придомовой территории. То есть до какого бордюра должна убирать территорию ваша УК и с какого конкретного места начинается зона ответственности города, – поясняет главный специалист отдела текущего содержания управления содержания жилищного фонда администрации Владивостока Наталья Назарова. – Каким образом? Смотрите свой кадастровый паспорт, именно он определяет границы вашей придомовой территории. Если кадастрового паспорта нет, то, как гласит приказ Госстроя, УК должна убирать территорию, охватывающую «все объекты, входящие в общее имущество и предназначенные для обслуживания дома». В этом перечне – детская и бельевая площадки, кюветы, зеленые насаждения, то есть вся территория, простирающаяся до дороги общего пользования.



Специалист призвала горожан не питать иллюзий относительно оперативности дворников: законодательством не предусмотрена немедленная уборка снега, прямо с начала снегопада. Кроме того, не стоит забывать и о том, что согласно Трудовому кодексу в субботу и воскресенье дворники отдыхают.



– Последовательность действий по уборке территорий достаточно подробно прописана в приказе Госстроя. Например, первое, к чему обязан приступить дворник, – расчистить пешеходную дорожку (смести с нее снег), выход из подъезда и основные лестницы. К остальным работам он должен приступать после окончания снегопада. И завершить их не позднее чем через 12 часов.



Весьма интересный и актуальный вопрос – вывоз снега с придомовых территорий. Как правило, управляющие компании не спешат выполнить эти работы. И действия их (а правильнее сказать – бездействия) закон не нарушают. Более того, законодательство позволяет складывать снег на придомовых территориях. Но при этом он не должен мешать свободному проходу жителей, проезду автомобилей. Нельзя складывать на зеленые насаждения снег, уже обработанный реагентами. Поэтому специалист посоветовала собственникам заранее оговаривать с управляющей организацией место для складирования снега.



В случае если УК все-таки не выполнила обязанности по уборке придомовой территории, вы можете потребовать от ее сотрудников акт о нарушении, чтобы затем сделать перерасчет, – порекомендовала Наталья Назарова. – Можно с жалобой обратиться в администрацию города – мы выезжаем на территорию пригласившего нас дома, вызываем представителей УК. Если действительно есть серьезное нарушение, то составляется протокол, который направляется на рассмотрение в административную комиссию.



– За чей счет УК арендует спецтехнику для уборки снега?



– Да, это дополнительные расходы. Оплата работы спецтехники (тракторов, экскаваторов, мини-грейдеров), которую вынуждены заказывать управляющие организации при сильных снегопадах (таких, например, как последний), не входит в оплату ваших жилищно-коммунальных услуг. И не запланирована в расходах УК. То есть вопрос об оплате аренды спецтехники управляющая организация с жильцами домов оговаривает отдельно.



– Как должна делиться зона ответственности между жильцами дома и организациями, занимающими нежилые помещения?



– Здесь вариантов несколько. Например, организация, занимающая нежилое помещение, должна иметь в штате собственного дворника. Либо заключить договор с УК на уборку территории. Если договора нет и владелец нежилого помещения справляется со снегом своими силами, он должен расчистить только свой вход (а у него он отдельный), поскольку, как правило, земли у него в пределах конкретно этой придомовой территории в собственности нет. Если он не выполняет свои обязанности, необходимо обратиться с жалобой в городскую администрацию. Кроме того, ни для кого не секрет, что за подобными нарушениями очень тщательно следят административно-территориальные управления. Так или иначе, но предпринимателей обяжут выполнять свой фронт работы.



– В нашем многоквартирном доме лестница на каждом этаже имеет открытые переходы. Во время обильных снегопадов они завалены снегом. За какое время УК обязана очистить открытые балконы-переходы?



– Конкретно временной интервал в законодательстве не оговорен. Но можно обратиться к документам, в которых указаны сроки уборки лестничных маршей. Так, в зимний период уборка лестничных клеток до 3-го этажа (подметание) должна производиться ежедневно. Выше 3-го этажа – в зависимости от того, как указано в договорах. А если есть открытые балконы, рекомендуем их уборку прописать отдельно в договоре управления.



Если в кране нет воды…



– В квартире уже который день подряд отключают воду на несколько часов. Индивидуальные приборы учета не установлены по причине технической невозможности. Каким-то образом эти отключения будут учитываться при начислении платы за ресурс?



– Для начала определимся с холодной водой, – отвечает директор некоммерческой организации «Домовой контроль» Роман Ершов. – Если допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды составляет 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца и 4 часа единовременно, то перерасчет обязателен.



Также возможен перерасчет, если вода ненадлежащего качества – цвет, запах, наличие взвесей. В этом случае оплата снижается на размер ежедневной платы за каждый день подачи некачественной воды (независимо от показаний приборов учета).



Можно требовать перерасчет, если в трубах недостаточное давление (при норме от 0,03 МПа до 0,6 МПа). За каждый час при давлении, отличающемся от установленного до 25 %, размер платы снижается на 0,1 процента. Если давление воды в кране меньше 25 % от нормы, плата за воду не должна взиматься. Сложность заключается в том, что собственными силами уровень давления вы измерить не сможете – нужно будет за помощью обращаться к коммунальщикам.



Дальше – горячая вода. Причин для перерасчета платы за горячую воду еще больше. В частности, если подача горячей воды прерывается на 8 часов (суммарно) в течение месяца, на 4 часа единовременно либо при аварии на тупиковой магистрали на 24 часа подряд.



Следующая причина – несоответствие температуры воды. Температура воды, подаваемой к кранам и смесителям, должна быть не менее 60 градусов в открытых системах горячего водоснабжения и не менее 50 градусов – в закрытых. Температура может понижаться в ночное время (с 0.00 до 05.00) – не более чем на 5 градусов; в дневное время (с 05.00 до 00.00) – не более чем на 3 градуса. Если температура воды ниже 40 градусов, то оплата производится как за холодную воду.



Но для того, чтобы зафиксировать температуру воды, вам необходимо пригласить сотрудников УК и ресурсоснабжающей организации.



Опять же, горячая вода, как и холодная, должна соответствовать составу и свойствам, предписанным СанПиНом. В противном случае размер платы за расчетный период (как правило, речь идет об одном месяце) снижается на размер платы, начисленный за каждый день предоставления некачественной воды.



Как и в случае с холодной водой, существуют требования к давлению горячего водоотведения. В норме давление в кране должно быть в пределах от 0,03 МПа до 0,45 МПа. Условия перерасчета такие же, как и в случае с холодной водой.



– Каков порядок действий, если услуга не подается или подается некачественно?



– Первое, что вы должны сделать, уведомить об этом аварийно-диспетчерскую службу. Сотрудник аварийно-диспетчерской службы, в свою очередь, обязан сообщить потребителю сведения о лице, принявшем заявку (фамилию, имя и отчество), а также регистрационный номер заявки и время ее приема. Запись в журнале регистрации будет являться основанием для перерасчета платежей за услуги.



Сотрудник аварийно-диспетчерской службы, представители от управляющей организации (УК или ТСЖ) осуществляют проверку, по результатам которой составляется акт о непредоставлении услуг или предоставлении услуг ненадлежащего качества в двух экземплярах. Этот акт подписывается потребителем и исполнителем (или его представителем) и также является основанием для перерасчета. Один экземпляр передается потребителю, другой остается у исполнителя.



Если стороны не пришли к единому решению при составлении акта, то определяются новое время и дата оценки качества предоставления коммунальных услуг, приглашается представитель Государственной жилищной инспекции (ГЖИ). По результатам повторной проверки составляется акт, который подписывается потребителем и исполнителем. Наряду с данными лицами акт могут подписать представители ГЖИ.



Что должно быть указано в акте:



нарушение параметров качества;



время и дата начала непредоставления коммунальных услуг или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества.



Датой начала непредоставления коммунальных услуг или их предоставления ненадлежащего качества считается:



время подачи потребителем в аварийно-диспетчерскую службу заявки о факте непредоставления коммунальных услуг или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества;



время, указанное в акте, составленном исполнителем, – в случае выявления исполнителем факта предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества;



время начала предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества, зафиксированное коллективным (общедомовым), общим (квартирным) или индивидуальным приборами учета, – в случае фиксации предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества приборами учета.

Автор: Лика ТКАЧЕНКО