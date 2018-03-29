На сколько хватит нашего испуга? Страшная трагедия в Кемерово, где во время пожара в торгово-развлекательном центре погибли десятки людей, много детей, никого не оставила равнодушным.

Слова поддержки и соболезнования людям, потерявшим своих близких, друзей, приходят из всех регионов России и других стран.



А следователи выясняют, почему огонь так быстро распространился по зданию. По каким причинам не сработала система пожаротушения и пожарная сигнализация, как могло случиться, что предупреждение о возгорании не услышали посетители развлекательного центра. Почему не была организована менеджерами или охранниками эвакуация людей. Почему пожарные выходы в здании были заблокированы. Чья в том ошибка – проектировщиков, строителей или эксплуатантов, технических служб, инспекторов пожарной безопасности или владельцев торгового комплекса? Конечно, виновные в случившемся будут наказаны, даже не сомневаюсь. Но вот станет ли уроком для нас трагедия в столице Кузбасса, это вопрос…



Владивостокцы не забыли пожар в здании ПромстройНИИпроекта на проспекте «Красного знамени» в январе 2006 года. Загорелся этаж, на котором располагался офис одного из банков. Запасной выход был перекрыт. Люди выбрасывались из окон, пытаясь спастись от огня. Перед зданием, заграждая спецтранспорту подступы к нему, стояли автомобили. В том пожаре погибли девять женщин. Было возбуждено уголовное дело. Следствие сделало выводы, что возгоранию способствовали нарушения правил пожарной безопасности.



Тогда по всему краю прошли массовые проверки объектов на предмет соблюдения на должном уровне правил и норм пожарной безопасности.



Но заставили ли они изменить наше подчас безалаберное отношение к соблюдению хотя бы элементарных правил пожарной безопасности? Например, в жилых домах запасной выход – это лестница на фасаде, пронизывающая балконы, по которой, как задумано проектировщиком, можно спуститься в случае пожара с верхнего на нижний этаж. Ну пусть не на первый, который обычно зарешечен, со второго тоже реально выпрыгнуть без трагических последствий. Но ответьте честно: в вашем доме запасной путь эвакуации реален? А подступы к зданию не заставлены автомобилями? Все ли жильцы готовы парковаться в сотнях метров, а то и в километре от подъезда, чтобы не препятствовать проезду спецтехники?



Давайте будем справедливы: никакая армия спасателей, проверяющих и контролирующих не победит нашу безалаберность и веру в пресловутое авось.

Автор: Татьяна ЯРМОЛЕНКО