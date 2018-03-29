Арендаторов и собственников призвали не дожидаться проверок Глава Владивостока Виталий Веркеенко обратился к собственникам и арендаторам торгово-развлекательных центров и офисных зданий приморской столицы с призывом самостоятельно проверить соблюдение правил пожарной безопасности, не дожидаясь проверок и штрафов, сообщили в пресс-службе мэрии.

Полномочий муниципалитета и профильных ведомств для проверки мер противопожарной безопасности зачастую не хватает, но вопрос слишком серьезен, чтобы придираться к «буквам закона», подчеркнул глава города.



– Не нужно играть в «футбол», апеллируя к тому, кто имеет полномочия проводить проверки, а кто нет. Сами пройдите и посмотрите, все ли в порядке с пожарной безопасностью на нашей территории. Не дожидаясь проверок. Не дай бог случится беда, как потом будете жить с этим? – обратился глава к собственникам и арендаторам торговых и офисных центров Владивостока.



После трагедии в Кемерово, всколыхнувшей всю страну, во Владивостоке о нарушениях пожарной безопасности на различных объектах города стали массово сообщать жители. Глава краевого центра призвал горожан присылать сообщения о нарушениях в интернет-приемную муниципалитета. Систематизация этих данных поможет оперативно устранять недостатки в пожарной безопасности городских организаций, отметил Виталий Веркеенко.



Напомним, что во Владивостоке 27 марта объявлен трехдневный траур по погибшим во время пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерово. В городе приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. Глава краевого центра поручил провести внеплановую проверку пожарной безопасности школ и детских садов, проверить эвакуационные выходы и работу пожарной сигнализации, провести тренировки эвакуации в случае пожара, а также отработать взаимодействие с профильными службами.

Автор: Отдел новостей «В»