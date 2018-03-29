Ваш паспорт из нашего МФЦ Многофункциональные центры Владивостока и Приморья первыми в России стали выдавать загранпаспорта нового поколения.

Как сообщила пресс-служба края, новую услугу начали оказывать МФЦ во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме. Ранее в МФЦ можно было получить только загранпаспорт сроком на пять лет, а за 10-летним необходимо было обращаться в УМВД.



Загранпаспорт нового образца содержит в себе биометрические данные. Во Владивостоке рабочее место для сотрудника службы внутренних дел и фотозона приема документов на биометрический загранпаспорт оборудованы в МФЦ на улице Борисенко, 102. Узнать о возможности получения услуги и ознакомиться с графиком работы в любом многофункциональном центре Приморья можно по телефону 8 (423) 201-01-56 и на сайте.

Автор: Отдел новостей «В»