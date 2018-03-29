Услышав сигнал, включите телевизор и радио Сегодня, 29 марта, во Владивостоке пройдет проверка системы сигнализации о чрезвычайных ситуациях, сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) и управление по делам ГО и ЧС администрации приморской столицы.

С 11 до 12 часов дня в различных районах Владивостока будут периодически включаться звуковые сирены и речевое оповещение. К распространению сигналов оповещения подключат также программы телевизионного вещания ряда телеканалов.



Отметим, что звук сирены – это предупредительный сигнал оповещения «Внимание всем!», который включается в случаях аварии, катастрофы, стихийного бедствия, воздушной опасности, угрозы химического, радиоактивного заражения и других опасных явлений во всех подверженных ЧС городах, населенных пунктах, объектах народного хозяйства. Услышав его, необходимо включить телевизор и радио для прослушивания экстренного сообщения.



Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности, а также общеобразовательных учреждений рекомендовано в период проведения проверки организовать просмотр указанных информационных теле- и радиоканалов и проведение практических занятий по обеспечению безопасности жизни людей.



Цель проведения этой комплексной технической проверки – определить степень готовности сил и технических средств системы оповещения Приморского края к ее использованию по назначению. Она будет проводиться с включением оконечных устройств и учебным оповещением населения.



Городские власти призывают горожан и гостей краевого центра воспринимать эти звуковые сигналы как временную техническую необходимость и отнестись к ним со спокойствием. Никаких аварийных действий предпринимать не следует, подчеркнули в мэрии.

Автор: Отдел новостей «В»