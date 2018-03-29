Простите, дети: владивостокцы почтили память погибших в Кемерово Десятки жителей Владивостока во вторник и среду несли цветы и игрушки на центральную площадь Владивостока. В день траура, объявленный в Приморье, представители общественных организаций и обычные горожане с детьми решили почтить память погибших в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

Люди возлагали цветы, игрушки, зажигали свечи. Никто не мог сдержать слез, передает NewsVL.ru. Большинство из тех, кто пришел в центр города, – родители. Многие из них пришли к стеле с детьми. Малыши пока не понимают, почему взрослые плачут и оставляют на улице игрушки, которыми никто не играет, а родители, плача, обнимают их.



У члена Общественной палаты Приморья Любови Терендиной трое детей. Младшей шесть лет. В воскресенье она отвела дочь в кинотеатр. Ребенок захотел посмотреть тот самый мультик, что смотрели дети в Кемерово. Так же посадила в зале, оставила и пошла гулять по торговому центру.



– А в понедельник узнала о трагедии... Я сама из Кемеровской области, окончила там университет. Всем своим знакомым позвонила – слава богу, никто не пострадал. Все мы – граждане одной страны. У всех родственники, друзья. Кого ни спрашиваю – все плачут, просто плачут. Повторилась трагедия 16 января 2006 года, и это ужасно, – рассказала корреспонденту NewsVL.ru Любовь.

Автор: Анна МИРОНОВА