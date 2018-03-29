Педагоги на каникулах тоже учатся Во Владивостоке на весенних школьных каникулах традиционно прошел – уже в десятый раз – фестиваль образовательных инноваций «Образование-2018».

Как сообщила пресс-служба администрации города, педагоги Владивостока собрались на фестиваль в гимназии № 1, чтобы поделиться достижениями в области применения инновационных обучающих технологий.



Начался фестиваль с минуты молчания. Вице-мэр Наталья Мальцева, приветствовавшая начало мероприятия, попросила учителей почтить память погибших в Кемерово и подчеркнула в короткой вступительной речи, что главная обязанность любого педагога – забота о здоровье и безопасности детей. «И мы никогда не должны об этом забывать», – добавила Наталья Мальцева.



В рамках фестиваля прошли выставки, форумы, презентации, круглые столы и мастер-классы для учителей, воспитателей, руководителей и педагогов детских творческих объединений. Участники фестиваля обменялись опытом и собственными разработками.



Одним из главных событий фестиваля «Образование-2018» стало проведение круглого стола «Школа – территория развития» с участием директоров школ, ставших в прошлом году победителями конкурса муниципальных общеобразовательных учреждений на получение гранта администрации города. Конкурс проводился по нескольким направлениям: создание в учреждении условий для профессионального развития руководящих и педагогических кадров; формирование в учреждении системы воспитания; создание в учреждении условий для реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий «Электронная школа».



Городской конкурс грантов проводится в краевой столице с целью поощрения образовательных учреждений, внедряющих и распространяющих инициативные проекты, направленные на создание новой образовательной практики, стимулирование профессионального роста педагогических кадров. Ежегодно по результатам конкурса школы- победители получают денежные гранты (четыре школы по 700 тысяч рублей, четыре по 800 тысяч рублей и четыре по 1 миллиону рублей) на реализацию представленного на конкурс проекта деятельности.



Также в рамках фестиваля работали методические площадки для учителей-предметников, прошло обсуждение развития медиативных практик в школах, состоялся мастер-класс «Городская экспериментальная площадка «Интеллект» (педклассы)», а также форум молодых специалистов города и конкурс грантовых идей.



Как отметили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока, городской фестиваль образовательных инноваций помогает нашим педагогам напитываться новым опытом, полезной информацией, многих это вдохновляет на собственные разработки.



На фестивале должно было состояться награждение победителей и участников городского конкурса «Учитель года – 2018». За первое место предусмотрено денежное поощрение в размере 50 тысяч рублей, за второе – 30 тысяч, а за третье – 20 тысяч рублей. Награждение было перенесено на следующую неделю в связи с объявлением траура во Владивостоке из-за событий в Кемерово.

Автор: Отдел новостей «В»