Кто такой современный ученик Муниципальный этап приморской региональной премии «Ученик года – 2018» прошел во Владивостоке. Во Дворце детского творчества школьники представили экспертному жюри презентации и рассказали о своих достижениях.

На заочный, предварительный этап было подано более 50 заявок, ученики с 7-го по 11-й класс подготовили самопрезентацию и эссе на тему «Современный ученик. Кто он?». На второй этап, включающий очную защиту перед жюри, прошли 35 человек.



– Конкурсантов можно смело назвать передовиками среди школьников Владивостока: это победители различных городских и краевых конкурсов, предметных олимпиад, спортивных турниров, – отметил председатель экспертной комиссии директор МКУ «Молодежный ресурсный центр» Андрей Волков. – Как правило, если ребенок активен, то проявляет себя во многих областях: волонтерстве, общественной, творческой деятельности, спорте. Конкуренция у ребят серьезная. Приятно, что в нашем городе растет поколение, которое отлично учится и умеет добиваться результатов.



Премия «Ученик года – 2018» проводится по следующим номинациям: «Медиадеятель года», «Доброволец года», «Спортсмен года», «Юный эколог года», «Интеллект года», «Творческая личность года» и Гран-при «Ученик года – 2018». Победители в этих номинациях будут представлять Владивосток на краевом этапе конкурса. В состав экспертного жюри вошли менеджер координационного образовательного центра «Мой океан» ВДЦ «Океан» Марина Баженова, заместитель директора муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Владивостокский городской дворец детского творчества» Анна Дружинина, директор начальной общеобразовательной школы «Эврика» Светлана Панина и директор муниципального казенного учреждения «Молодежный ресурсный центр» Андрей Волков.



Наиболее популярными номинациями у конкурсантов стали «Доброволец года», «Спортсмен года», «Интеллект года», а также «Творческая личность года». Например, ученица школы № 2 Эвелина Острикова недавно защищала честь Владивостока на межрегиональном интеллектуальном скайп-турнире «Будущие избиратели: Сочи – Владивосток». Ученица школы № 82 Дарья Логвинова рассказала жюри о своей активной волонтерской деятельности и сотрудничестве с молодежным ресурсным центром. Ученица школы № 79 Дарья Исупова поведала о своих спортивных наградах, которых больше сотни.



– Занимаюсь плаванием с двухлетнего возраста, у меня за плечами немало городских, краевых, общероссийских соревнований, принимала участие в чемпионате России по плаванию, – рассказала корреспонденту «В» семиклассница Дарья Исупова. – В прошлом году была на встрече с олимпийской чемпионкой Юлией Ефимовой, поняла, что нужно популяризировать спорт, рассказывать ровесникам о возможностях в спорте, поэтому решила подать заявку на участие в премии «Ученик года».



Десятиклассник школы № 58 Руслан Бодык принимает участие в конкурсе сразу в двух номинациях: «Интеллект года» и «Творческая личность года».



– В прошлом году окончил художественное отделение детской школы искусств № 6 с отличным аттестатом, мне вручили знак отличия «Золотая лира», – делится своими достижениями Руслан Бодык. – Недавно получил диплом первой степени во всероссийском конкурсе «Гордо реет триколор». В школе мне почти все предметы даются легко, поэтому участвую во внешкольных мероприятиях. Например, в олимпиадах: по математике, информатике, английскому языку и по другим предметам. В краевой олимпиаде по русскому языку занял первое место. Но упор делаю на химию и биологию – предметах, которые связаны с моей будущей профессией. Пока не определился, кем буду, но точно свяжу свою жизнь со здравоохранением: либо нейрохирургией, либо научной медициной.



Валерия Темченко, восьмиклассница школы № 44, не только рассказала жюри о своих успехах, но и сыграла на гитаре и спела небольшой отрывок из песни группы «Дневник Джессики».



– Восемь лет занимаюсь в художественной школе, с шести лет танцую, принимаю участие в предметных олимпиадах, в прошлом году заняла третье место в региональной олимпиаде по математике. Занимаюсь спортом: в составе команды школы принимала участие в соревнованиях по легкой атлетике, а этой весной буду сдавать нормы ГТО на золотой значок, – поделилась планами Валерия Темченко. – Уже второй год работаю над краеведческим проектом, во время поездок по Приморскому краю снимаю видео, монтирую ролики и выкладываю их в Интернет: хочу, чтобы люди знали, сколько у нас красивых мест. На уроках по краеведению показываю одноклассникам эти видео, многие не знают, какие в крае есть пещеры, водопады, горы… Ребята загорелись и тоже хотят ездить с нами в такие поездки.



Гран-при муниципального этапа конкурса присудили ученице школы № 67 Евгении Кухаренко. В номинации «Творческая личность года» победил Руслан Бодык. В номинации «Спортсмен года» жюри отдало первое место Дарье Исуповой. В номинации «Доброволец года» лучшим признан Руслан Хамитов. «Интеллектом года» стал Николай Моргунов. «Юным экологом года» – Валерия Темченко. В номинации «Медиадеятель года» победила Татьяна Акунеева.



Финал приморской региональной премии «Ученик года – 2018» пройдет в мае этого года, в нем встретятся победители муниципальных этапов со всего Приморья. Один из главных призов – путевка во Всероссийский центр «Океан».



Отметим, в числе организаторов приморской региональной премии «Ученик года – 2018» во Владивостоке – МКУ «Молодежный ресурсный центр», работающий при администрации Владивостока.

Автор: Карина ПОЗДНЯК