Нет денег – нет тепла Борьбу с неплательщиками продолжают специалисты Приморской генерации (филиал АО «Дальневосточная генерирующая компания»). Так, в течение месяца, как сообщила пресс-служба ОАО «ДГК», были отключены от горячего водоснабжения десять абонентов.

Они задолжали компании более 380 тысяч рублей, сумма долга каждого варьируется от 20 до 70 тысяч рублей. В квартирах недобросовестных потребителей перекрыли вентили подачи воды, произвели опломбировку и составили соответствующий акт. Теперь злостные неплательщики смогут воспользоваться горячей водой только после того, как полностью рассчитаются с энергокомпанией.



– Изменения в законодательстве значительно упростили процедуру отключения. Сейчас мы имеем право отключить должника спустя 20 дней после его официального уведомления, при этом появились новые способы информирования недобросовестных абонентов: достаточно телефонного звонка, СМС-сообщения, сообщения на электронную почту или в личном кабинете, размещения текста предупреждения на квитанции. При этом произвести отключение горячей воды можно, если задолженность превышает две месячные суммы оплаты, – рассказывает Владимир Матвиец, начальник Владивостокского отделения теплосбыта СП «ПТС» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК».



Должникам, которые прячутся от энергетиков и не пускают специалистов для отключения ГВС, нужно помнить, что таким образом они обеспечивают себе лишь временную отсрочку, – юристы Приморской генерации уже готовят исковые заявления в суд. После рассмотрения дела к неплательщикам будут применены уже более жесткие меры со стороны судебных приставов – арест имущества и автомобиля, арест банковских счетов, наложение запрета на выезд за границу и многие другие. Кроме этого, должникам помимо основной суммы долга придется оплатить судебные расходы, госпошлину и все начисленные пени.



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Автор: Отдел новостей «В»