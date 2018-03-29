Горожанам раздадут грабли, лопаты и саженцы В общегородском субботнике, который состоится во Владивостоке 21 апреля, примут участие управляющие организации и собственники жилья. Горожане, желающие навести порядок на придомовой территории, могут обратиться в свои УК или ТСЖ, которые обеспечат всех желающих необходимым инвентарем, сообщили в пресс-службе мэрии.

– Горожане, решившие навести порядок на придомовых территориях, могут обратиться в свою управляющую организацию с просьбой (желательно в письменном виде) обеспечить необходимым инвентарем для участия в общегородском субботнике, – пояснил заместитель начальника управления содержания жилищного фонда Виктор Алеко.



– Наша управляющая организация ежегодно участвует в двухмесячнике чистоты и занимается уборкой придомовых территорий от накопившегося за зиму мусора и грязи. Присоединяются к субботникам и собственники жилья, – отметила диспетчер ООО «Управляющая компания Советского района» Генриетта Волк. – Жильцы дружно выходят в свои дворы, чтобы навести там порядок: покрасить лавочки, собрать мусор, починить качели, помыть детскую горку, высадить цветы и выполнить другие общественно полезные работы. Мы готовы предоставить необходимый инвентарь – грабли, перчатки, ведра, метлы, саженцы, лопаты. Главное – это желание самих собственников.



Для привлечения жильцов к участию в субботнике сотрудники многих управляющих организаций заранее уведомляют собственников о дате и времени сбора для предстоящей уборки. Например, расклеивают информационные объявления в подъездах или обзванивают самых активных жильцов.



К наведению чистоты и порядка присоединяются не только управляющие организации, но и различные предприятия, транспортные компании, учреждения культуры, образования и здравоохранения, творческие объединения и другие горожане. Желающие не только очистить, но и озеленить свои дворы или подведомственные территории могут приобрести посадочный материал:



– в питомнике саженцев «Семейный сад» (г. Артем);

– в питомнике «СадВлад» (п. Новый);

– в ЛПХ «Суражевский» (г. Артем);

– в СавЛес» (питомник Савчуков, с. Кипарисово-2);

– в ЛПХ «Кустова» (г. Партизанск);

– ООО «Вискария» (г. Артем);

– в питомнике «Мелисса» (с. Кневичи);

– на Приморской плодово-ягодной опытной станции ПримНИИСХ (п. Трудовое).



Напомним, что во Владивостоке главой города Виталием Веркеенко объявлен санитарный двухмесячник. Два месяца в приморской столице будут проходить масштабные работы по уборке и благоустройству, которые охватят главные улицы и дворы, тротуары и магистрали, пешеходные переходы и скверы.

Автор: Отдел новостей «В »