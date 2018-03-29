Как контрафактные лекарства настоящими притворялись Канал поставок контрафактного лекарства в Россию пресекло Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю.

Как сообщила пресс-служба ведомства, для приобретения и переправки на территорию РФ подделок была создана целая преступная группа.



Ввоз контрафакта в Приморье осуществлялся с помощью водителей-дальнобойщиков, регулярно выезжающих за границу, и старших туристических групп, которые получали денежное вознаграждение за услуги перевозки. Дальнейшую отправку препаратов в другие регионы России осуществляли двое жителей Приморского края. Для этого они использовали услуги транспортных компаний.



По месту жительства участников преступной группы обнаружено и изъято порядка 4,5 тысячи ампул лекарственных средств. Еще порядка 2,5 тысячи ампул уже были подготовлены для дальнейшей отправки.



По оценке Приморской торгово-промышленной палаты, рыночная стоимость изъятых препаратов составляет не менее 7,4 миллиона рублей.

Автор: Отдел новостей «В»