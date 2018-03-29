Первые жертвы новой «холодной войны» Cтраны западного мира негласно объявили «холодную войну» России. По инициативе Великобритании более 20 государств Европы и Северной Америки высылают наших дипломатов и военных атташе РФ.

Союзники Британии тем самым подчеркивают свою поддержку Объединенному Королевству в его претензиях к России. Причиной для столь крайних мер Запада стало покушение на убийство с помощью малоизвестного нервнопаралитического газа «Новичок» бывшего полковника Главного разведывательного управления и нынешнего сотрудника английских спецслужб Сергея Скрипаля (кстати, отбывшего срок наказания и высланного из России), а также его ни в чем не повинной дочери Юлии. Обращает на себя внимание несколько противоречий в доводах Туманного Альбиона. Расследование не закончено и продлится еще неизвестно сколько по времени. Никаких улик или доказательств о причастности к преступлению конкретных людей, организаций или стран у британского следствия нет. Зато в нарушение всех международных и юридических норм «демократическая» страна сделала ставку на «презумпцию виновности» и уже через два часа после покушения объявила, что во всем виновата Россия. Нонсенс.



Москва предлагает Лондону свои услуги в проведении расследования – в ответ звучит «нет». Просит показать доказательства – их не предоставляют, поскольку они «секретны».



Зато у простых англичан и их союзников есть вопросы к собственной власти: почему в самой Великобритании ведутся разработки химического оружия? Откуда у секретных служб Ее Величества имеется формула производства «Новичка»? Почему россиян не допускают к расследованию?



Ответ напрашивается сам собой: обнародование фактов покажет отсутствие российского следа. Поэтому Лондон и пытается отвлечь внимание всего мира от непосредственно полноценного расследования дела Скрипаля и переключить его на Москву. А сделать это можно, только и дальше нагнетая антироссийскую истерию.



Поэтому и началась «единая» акция по выдворению российских дипломатов.



Большинство стран вышлет от 1 до 13 российских дипломатов. И получит зеркальный ответ.



Дальше всех пошел Вашингтон. В «связи с инцидентом в Солсбери» из США высылают сразу 60 сотрудников диппредставительств РФ. Кроме того, Соединенные Штаты приняли решение о закрытии российского консульства в Сиэтле до 2 апреля. В Госдепе США объяснили, что это делается в интересах американской национальной безопасности, поскольку неподалеку находится крупнейшая американская база атомных подводных лодок и сборочное производство гражданских и военных самолетов компании Boeing. Видимо, янки боятся, что наши дипломаты будут указывать к ним путь для российских ракет.



Естественно, что Америка помимо возвращения домой собственных 60 дипломатов теперь лишится одного из своих генеральных консульств на территории России, ну чтобы был паритет. В социальных сетях Интернета блогеры уже вовсю потешаются над американцами и предлагают на выбор диппредставительства во Владивостоке, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге.



Вот только решение будет принимать Москва. А поскольку действия нашей страны всегда зеркальные, под ликвидацию, скорей всего, попадет генконсульство США во Владивостоке, поскольку рядом находятся базы Тихоокеанского флота.

Автор: Николай КУТЕНКИХ