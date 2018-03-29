На строительстве очистных выявили отклонение от проекта Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту халатности при принятии работ по строительству напорного коллектора, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Строительство напорного коллектора, входящего в систему очистных сооружений, вели субподрядчики КГУП «Приморский водоканал». Они работали по контракту с департаментом градостроительства Приморского края в рамках проекта «Реконструкция и развитие системы водоснабжения и канализации во Владивостоке», отмечается на сайте краевой прокуратуры.



Должностные лица КГУП «Приморский водоканал» приняли объект и оплатили работу – подрядчики получили порядка 18 млн рублей.



Между тем при обследовании участка напорного канализационного коллектора, расположенного в районе ул. Борисенко, эксперты выявили значительные дефекты, связанные с некачественным выполнением работ и отклонениями от проекта.



Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 293 УК РФ (халатность с причинением особо крупного ущерба), ход и результаты расследования которого поставлены на контроль прокуратуры.

Автор: Отдел новостей «В»