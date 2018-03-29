Сберегли в три раза больше, чем заработали Доходы всех жителей Приморья за первые два месяца 2018 года, по предварительным данным, составили 110,8 млрд рублей. Основную часть этой суммы (79 %) приморцы потратили на покупку товаров и оплату услуг.

А в среднем, как подсчитали в Приморскстате, если сложить все денежные поступления от трудовых заработков, социальных выплат, выручки от собственности и поделить на численность населения края, то за январь – февраль доход каждого приморца составил в среднем 29 тысяч рублей.



Сбережения, которые представляют собой средства граждан и индивидуальных предпринимателей края на банковских вкладах и депозитах в рублях и иностранной валюте, а также деньги на пластиковых картах, составили 302,7 млрд рублей.

Автор: Евгений СИДОРОВ