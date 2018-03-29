Работу подрядчиков проконтролируют островитяне Глава Владивостока Виталий Веркеенко поручил привести в порядок дороги острова Русского, где с наступлением весны разрушилось грунтовое покрытие проезжей части, сообщили в пресс-службе мэрии.

С наступлением весны начинается оттаивание грунтов – так называемая весенняя распутица. В этот период дорожное полотно под воздействием автомобильного транспорта размягчается, на поверхности дороги образуются выбоины и гребенка, пояснили в управлении дорог и благоустройства. Подрядная организация ООО «Эскарп», выигравшая аукцион на содержание дорог острова, должна выполнять работы по отводу воды с поверхности дороги. Подрядчику дано указание приступить к нарезке кюветов, профилированию дороги автогрейдерами и подсыпке дороги песчано-щебеночной смесью.



– На дорогах острова Русского работает спецтехника, отводит воду с проблемных участков. В выходные приступили к грейдированию полотна, но грунт еще мерзлый, поэтому работу пришлось отложить. По мере оттаивания все необходимые работы будут выполнены, – заверил представитель ООО «Эскарп».



Контроль работы подрядной организации осуществляет управление дорог и благоустройства, АТУ Фрунзенского района, а также жители острова Русского.

Автор: Отдел новостей «В»