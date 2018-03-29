Приморцы могут оказать помощь пострадавшим при пожаре в Кемерово В российских регионах объявлен сбор средств для помощи пострадавшим при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.

Приморцы также могут оказать финансовую поддержку семьям погибших и раненых, перечислив посильную сумму на расчетный счет Приморского краевого отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», сообщили в пресс-службе края.



Банковские реквизиты – р/счет 40703810900000389401 в ПАО АКБ «Приморье» БИК 040507795 к/с 30101810800000000795.



«Следует обязательно указать назначение платежа: пожертвование для пострадавших при пожаре в Кемерово», – акцентирует внимание благотворителей председатель общественной организации Надежда Ильина.



Перечислить средства можно и на сайте Кемеровского регионального отделения РКК в разделе «ПОМОЧЬ» / «помочь пострадавшим при пожаре».



Дополнительная информация по телефону 8 (423) 291-13-95.

Автор: Отдел новостей «В»