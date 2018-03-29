Алло, мы ищем филина Национальный парк «Земля леопарда» займется ревизией местной популяции рыбного филина – самой большой и одной из самых редких сов мира. Ученые-орнитологи намерены выяснить, насколько заповедные территории юго-западного Приморья подходят для жизни этого уязвимого животного и восстановления популяции краснокнижного вида.

Необходимость такой работы вызвана неутешительным состоянием популяции рыбного филина. На Дальнем Востоке гнездится не более 700 пар, при этом есть основания полагать, что гнездовые популяции на территории Китая и Северной Кореи к настоящему времени утрачены. Браконьерство, вырубка деревьев, загрязнение рек и оскудение рыбных запасов за последние десятилетия привели к неуклонному сокращению численности рыбного филина.



Работа ученых на «Земле леопарда» – один из этапов долгосрочной программы по сохранению редчайшей птицы.



Мало кому удается увидеть эту сову в природе: в качестве мест обитания она выбирает глухие уголки Уссурийской тайги. Отыскать ее очень сложно. Основа рациона этого хищника – рыба, поэтому селится рыбный филин в долинах горных рек, окруженных лесами, там, где быстрое течение и родниковые выходы не позволяют воде замерзнуть зимой. Малая численность птицы, обитание в труднодоступных для человека местах, ночной образ жизни – все это затрудняет работу ученых.



– Территория «Земли леопарда» может стать полигоном для проведения эксперимента по восстановлению некогда существовавшей здесь группировки рыбного филина посредством реинтродукции либо искусственного расселения, – подчеркнул Сергей Сурмач, старший научный сотрудник лаборатории орнитологии, ФНЦ биоразнообразия наземной биоты ДВО РАН. – На данном этапе мы займемся ревизией гнездопригодных местообитаний, используя традиционные подходы: дистанционное (по спутниковым снимкам) выявление незамерзающих участков рек и сохранившихся фрагментов зрелых долинных лесов с последующей полевой верификацией полученных данных на местности.

Автор: Отдел новостей «В»