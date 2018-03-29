Центр подготовки моряков откроют в приморской столице Образовательные проекты в крае, в реализации которых участвует ПАО «Совкомфлот», а также вопросы по организации парусной регаты на ВЭФ–2018 обсудил врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко с генеральным директором, председателем правления компании Сергеем Франком.

Сегодня Совкомфлот ведет большую работу по созданию на базе Морского государственного университета имени Геннадия Невельского центра по подготовке моряков.



– Наша задача – готовить здесь, в Приморье, лучших моряков для российских и зарубежных компаний, создать точку притяжения молодежи. Сейчас разрабатываем план обустройства городка и прилегающих территорий, – отметил Сергей Франк.



Андрей Тарасенко подчеркнул, что администрация Приморья совместно с мэрией Владивостока проработают вопросы возможного благоустройства территории на Эгершельде.



Также участники встречи обсудили подготовку к парусной регате, которая состоится в сентябре в дни четвертого Восточного экономического форума. Сергей Франк отметил, что в программу регаты Совкомфлот планирует включить детские соревнования по парусному спорту, например, юношескую гонку в заливе Петра Великого.



Генеральный директор Совкомфлота также сообщил, что компания намерена участвовать в Морском салоне во Владивостоке. Сейчас предприятие рассматривает, что именно будет представлять в деловой программе выставки.



Напомним, что Международный дальневосточный морской салон – 2018 пройдет в столице Приморья 25–28 июля. Мероприятие объединит более полутора тысяч участников из России и зарубежных стран.



– Приморье становится центром судостроения и судоремонта. Нам необходимо показать все наши достижения, в том числе продукцию судоверфи «Звезда», «Восточной верфи», – заявил Андрей Тарасенко.

Автор: Отдел новостей «В»