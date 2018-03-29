Транспортным потокам готовят оптимизацию В краевом центре будут развивать дорожную сеть. И повышать культуру вождения

В настоящее время во Владивостоке городские власти работают над комплексной схемой организации дорожного движения. Разработчики прорабатывают мероприятия, призванные оптимизировать транспортные потоки, сократить места концентрации ДТП, а также обеспечить столицу Приморья доступной транспортной и пешеходной сетью.

На территории Владивостока на начало года зарегистрировано 313400 автомобилей. Из них 272 тысячи легковых, 20 тысяч грузовиков, 4 тысячи автобусов и 4500 прицепов категории «Е», сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на данные ГИБДД.



По информации ООО «ДОРМОСТПРОЕКТ», проводившего анализ организации дорожного движения в городе, на 1000 жителей приходится 540 транспортных средств. Между тем общая протяженность городских дорог – 700 километров, а протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием – около 500 километров.



– Нагрузка на городские дороги очень велика. Количество автомобилей, передвигающихся по магистралям Владивостока, гораздо больше, чем позволяет пропускная способность улиц. Помимо зарегистрированного в краевой столице автотранспорта по улицам передвигаются и автомобили, поставленные на регистрационный учет в других муниципальных образованиях края и регионах страны. Следствие высокого спроса на улично-дорожную сеть – возникновение заторов, – подчеркнули в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока.



– Владивосток – один из самых автомобилизированных городов в стране, нагрузка на транспортную сеть колоссальная. Город со сложным рельефом и непростым климатом. И пробки, к сожалению, стали нормой для краевого центра. Безусловно, будем принимать дополнительные меры. Создавать дублирующие автомагистрали и развязки, контролировать качество дорожного покрытия и разметки, работу светофоров, решать проблему парковок и оперативно «развязывать» ДТП, серьезно ухудшающие трафик на дорогах Владивостока, развивать транспортную сеть. И повышать культуру вождения, – подчеркнул глава Владивостока Виталий Веркеенко.



Кстати. С начала года с автотранспортных предприятий Владивостока взыскано 68 штрафов на общую сумму 430 тысяч рублей за нарушения в работе автобусов. Речь идет о компаниях, которые заняты пассажирскими перевозками на городских маршрутах.



Как уточнили в управлении транспорта, штрафы выписаны за различные нарушения, среди которых – неудовлетворительное санитарное состояние автотранспортных средств, стоянка на остановке более двух минут, отсутствие в автобусе блока ЭРА-ГЛОНАСС, нарушение расписания движения. Эти нарушения выявлены во время мониторинга движения общественного транспорта на маршрутах города. Во время таких рейдов проверяющие оценивают чистоту салона, в каком состоянии находятся сиденья, занавески, насколько чист автобус внешне и т.д.



Оставить свой отзыв о работе автобусов можно в управлении транспорта по телефонам: 261-43-34, 261-43-01.

Автор: Евгений СИДОРОВ