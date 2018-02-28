Мужчины, осталась всего неделя! Создай букет своими руками: ты сэкономил, она потрясена

Говорят, такие букеты служат оберегом семейному счастью

Если бы батюшка сказочной героини знал секрет глины полимерной, не плутал бы он по морям-океанам в поисках подарка для любимой дочери. Нашим читателям-мужчинам повезло гораздо больше: инструктор по лепке Академии Деко (Япония) Алена Котлевская проводит на страницах «В» очень полезный – в преддверии 8 Марта – мастер-класс.

…Трогательные васильки завораживают и очаровывают, заставляя напрочь забыть о зиме за окном. Конечно, она уж на исходе, но природа-то еще спит крепко. Какие уж тут полевые цветы… И очень хочется понюхать стоящий на столе милый букетик, вдохнуть аромат солнечного лета.



Продли время торжества природы



Вдохнули? Чего больше в ваших эмоциях: разочарования, что вас так искусно провели, или восхищения умением и талантом человеческих рук?



– Я сама когда-то так же попала впросак, приняв цветы из полимерной глины за настоящие, живые, – улыбается мастер Алена Котлевская, с которой мы познакомились на одной из ярмарок народного творчества. И с первого взгляда влюбились в ее очаровательные васильки, нежные космеи, элегантные суккуленты, пышную ветку белой сирени. Представьте: 350 маленьких цветочков нужно было слепить, снабдить пестиками и тычинками, соединить. На тонкую и кропотливую работу ушло больше месяца.



– 10 лет назад я даже не слышала о таком направлении, – вспоминает собеседница. – И была поражена, насколько естественно и живописно смотрелся букет полевых цветов, вылепленный из современного качественного материала. С этого удивления и началось мое увлечение. Потом училась на мастер-классах, курсах, получила сертификат инструктора по лепке Академии Деко (Япония). Именно из этой страны в Россию пришла керамическая флористика и начала завоевывать наши сердца. В ее основу положена мудрая философия бережного и трепетного отношения к природе: не наносите ей урон ради сиюминутного любования цветком подснежника или веткой сакуры, старайтесь сохранить эту красоту, продлить время торжества любимых растений.



Дарят красоту и не требуют внимания



У рукотворных букетов свои преимущества: цветы никогда не вянут, их не нужно поливать и пересаживать, они не боятся жары и мороза, не вызывают аллергии. И будут радовать глаз столько, сколько вы захотите.



– А как за ними ухаживать?



– Очень просто. Пыль можно смахнуть мягкой кистью для макияжа или сдуть феном. Пятна удаляются влажной салфеткой или кистью для рисования.



Рассказывая все это, Алена продолжала колдовать над букетом невесты, которым занималась несколько последних недель. Оставались последние штрихи, и уже было понятно, насколько он получился романтичным, воздушным, нарядным. Подумалось: трудно будет расстаться с ним его обладательнице, когда придет момент бросать цветы подружкам...



Но Алена объяснила: не надо этого делать. Букет невесты должен быть оберегом для молодых супругов, украшать спальню в первую брачную ночь, оставаться в семье на память. И в последнее время многие молодые пары это учитывают. Некоторые, готовясь к свадьбе, заказывают сразу два букета – живой и керамический. Подружкам невесты достанется букет-дублер.



Алена считает, что полимерная глина – уникальный по своим свойствам материал, пластичный, мягкий, безопасный. На воздухе отвердевает за сутки без запекания. Лепить из такой массы очень приятно. Она имеет слабый аромат, не липнет и не пачкает руки. Изделия получаются легкие, прочные и бархатистые. Второе название материала – «холодный фарфор». Обжигать его не требуется, а вот использовать, как и фарфор, можно в разных целях.



– А инструменты какие-то требуются для работы?



– Приспособления различные существуют, даже есть машина типа лапшерезки, специальные формочки для лепестков. Но я люблю работать исключительно руками. Любопытно, что, если кто-то со мной рядом будет лепить то же, что и я, все равно у него получится по-своему. Иногда на мастер-классах мы выполняем какой-то один проект, но работы у всех получаются абсолютно разными. Да и возьмись сам второй раз слепить тот же цветок, точную копию уже не получишь. Он будет другим по цветовым сочетаниям, форме лепестков и так далее. И в этом тоже есть своя прелесть.



Но не подумайте, что из полимерной глины можно делать только цветы. Этот благодатный материал открывает большой простор для творчества, и с каждым годом расширяется сфера его использования. Из массы для лепки делают различные аксессуары (заколки, шпильки для волос, броши), композиции для украшения интерьера квартиры, кафе или ресторана, создания фотозоны. В школах по обучению полимерной флористике преподают композицию, креативный курс, миниатюру, в какой-то степени изучают даже ботанику, чтобы знать строение растений, их особенности и характеристики. Приходится не только заглядывать в специальные справочники, но и наблюдать за жизнью растений в саду, в лесу. Ведь все-таки это направление творчества ассоциируется в первую очередь с флористикой, которая откликается на потребности человека в общении с природой. Весной хочется лепить подснежники, пролески, примулы, позднее появляются летне-осенние грезы.



Лепесток к лепестку



Мы попросили Алену провести мастер-класс по керамической флористике для наших читателей. Сегодня будем ваять цветок гардении.



Рис. 1. В работе я использовала японскую полимерную глину ClayCraftbyDeco. Лепить из нее несложно. Этому может научиться каждый. Гардения лепится только при помощи рук, без использования каких-либо инструментов и даже клея.



Рис. 2. Глина этой марки выпускается белого цвета и шести базовых цветов (красный, желтый, синий, зеленый, коричневый и черный). Для получения персикового цвета я смешала белую глину с небольшим количеством красной, желтой и синей. При смешивании делала руками растягивающие движения.



Рис. 3. Когда нужный цвет получен, отщипываем 18 комочков глины (6 маленьких, 6 средних и 6 больших). Из каждого будем лепить по лепестку.



Рис. 4-6. Возьмем один из маленьких комочков, на ладони скатаем из него шарик, а затем превратим в капельку. Для этого нужно слегка прижать один край шарика к ладони и покатать. Затем положим капельку широкой стороной на край ладони и большим пальцем свободной руки размажем верх капли по дуге. Чтобы придать лепестку вогнутую форму, положим его в центр ладони и большим пальцем свободной руки слегка прижмем, сделав ямку.



Таким образом слепим все 18 лепестков. Они должны получиться разного размера (по 6 маленьких, средних и больших). Теперь можно собрать цветок.



Рис. 7-8. 5 маленьких лепестков выставим в ряд слева направо, держа за хвостики. Слегка прижмем лепестки снизу, и они слипнутся, хотя мы не использовали клей. Верх лепестков при этом нужно оставлять свободным, не склеивать. Скрутим наш ряд лепестков в трубочку, затем доставим 6-й маленький лепесток между любыми двумя. Получилась серединка.



Рис. 9-11. Далее приклеим 6 средних лепестков по кругу вокруг серединки. Последние 6 больших лепестков будем клеить выпуклой частью наружу – также вокруг серединки.



Рис. 12. Наш цветок гардении готов! Теперь ему нужно дать высохнуть в течение суток. Соберем композицию. Для этого можно слепить листики, любые мелкие цветы и даже сладости. Для своей композиции я использовала незабудки, цветы яблони, листья и печенье из глины. Такая композиция, думаю, может стать хорошим подарком к любому случаю или долго радовать вас самих.