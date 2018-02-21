Межевание: специалисты советуют поторопиться Хотя закон напрямую пока этого не требует, но дальневосточный гектар наступает. И не только

«Горячей» получилась прямая линия, в ходе которой можно было напрямую задать вопросы сотрудникам Управления Росреестра по Приморскому краю и филиала Федеральной кадастровой палаты. Мы организовали ее для читателей «В» за две недели до 1 марта, и телефон буквально раскалился от звонков.

Причина проста: наслышанные о том, что с первого дня весны грядут очередные изменения в рамках «дачной амнистии», приморцы воспользовались возможностью уточнить из первых рук, что конкретно должно измениться, что уйдет в прошлое, а что будет по-новому. Многое тут не совсем понятно, и посоветоваться со специалистами было очень кстати.



Кто в теремочке живет?



Что касается оформления земельных участков, то в этом плане никаких сроков законодатель не предусмотрел. То есть в отношении земли «дачная амнистия» остается бессрочной. А вот в отношении порядка регистрации объектов индивидуального жилищного строительства ожидаются перемены. И если в ближайшие дни не будет принят нормативный акт о продлении «амнистии» на дома (а такой вариант не исключается), то уже с 1 марта порядок регистрации прав на них изменится и нельзя будет, как сейчас, зарегистрировать право собственности без разрешения на ввод их в эксплуатацию. Как раз это имеется в виду, когда говорят об окончании «дачной амнистии».



Кого же коснутся новые требования? Правообладателей земельных участков, выделенных для индивидуального жилищного строительства или расположенных в населенных пунктах, а также тех, кто ведет личное подсобное хозяйство и имеет в дачных товариществах дома, пригодные для круглогодичного проживания.



При этом для хозяев летних садовых домиков (без фундамента и коммунальных услуг) практически ничего не изменится. После 1 марта им, как и сейчас, не понадобятся разрешения ни на строительство, ни на ввод дома в эксплуатацию.



Другое дело, что порядок регистрации «некапитальной» дачной недвижимости уже поменялся. Произвольно заполняемая дачная декларация теперь не считается официальным документом и не принимается в расчет. У вас потребуют технический паспорт садового домика, подготовленный кадастровым инженером.



Все это и многое другое разъясняли ведущие прямой линии звонившим с вопросами читателям.



– Добрый день. Дачный участок у меня оформлен, проведено межевание, и с границами теперь все стало понятно. Но садовый домик не зарегистрирован. Как это сделать?



– Если вы хотите зарегистрировать строение на садовом участке, обратитесь с заявлением о постановке участка на кадастровый учет и одновременно на регистрацию в любое отделение многофункционального центра «Мои документы» (МФЦ). К документам приложите квитанцию об оплате госпошлины (350 рублей) и технический план вашего строения.



– Но у меня нет техплана.



– Его надо заказать у кадастрового инженера. Заключите с ним договор подряда на выполнение кадастровых работ, предусмотрите возможность оплаты работы после проведения кадастрового учета и регистрации прав на жилой дом.



– Я обращалась к кадастровому инженеру. Он сказал, что его услуги будут стоить 15 тысяч рублей. А у меня не дом, а просто халупа. Я могу его не регистрировать?



– Это ваше право. Обязательная регистрация подобных объектов не оговаривается в законе.



– И я даже смогу продать без этого участок?



– Сможете. Садовый домик для этого необязательно должен быть зарегистрирован, это делается по желанию.



– Это прямая линия? У меня вопрос. Дом на нашей даче хороший, поэтому хотелось бы официально оформить права на него. Куда нужно подать документы? Если я успею это сделать до 1 марта, смогу ли воспользоваться «дачной амнистией»?



– Да, достаточно представить документы до 1 марта, чтобы не опоздать. Заявление и другие документы можно подать в МФЦ. Можно это сделать и в электронном виде с помощью специальных сервисов на сайте Росреестра (в том числе в «Личном кабинете правообладателя») или направить по почте.



Подается заявление одновременно на кадастровый учет и на регистрацию своих прав на дом, оплачивается госпошлина, необходимы правоустанавливающие документы на земельный участок и подготовленный кадастровым инженером технический план дома. В случае если ранее права на земельный участок были зарегистрированы, правоустанавливающие документы на него уже не потребуются.



Границы не должны «плавать»



– Здравствуйте. У меня на Сиреневке с 1977 года участок 10 соток. Хотя в свидетельстве о праве собственности, выданном в 1993-м, указана меньшая площадь – 8 соток. В конце прошлого года провел межевание и получил выписку из госреестра недвижимости уже на 10 соток. Получается, мне засчитали участок полностью. Нужно ли переделывать теперь свидетельство о праве собственности, чтобы в нем было указано не 8, а 10 соток земли?



– После уточнения границ вашего участка ваше право собственности на 10 соток земли зарегистрировано, соответствующие сведения внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Выписка из ЕГРН является сейчас основным документом о праве собственности, а свидетельства о праве собственности, о которых вы говорите, просто-напросто уже не выдаются. Поэтому с документами у вас все в порядке.



– И не надо какие-то еще дополнительные бумаги оформлять?



– Нет, не надо.



– Добрый день. У меня, по сути, два участка: мой и сына. На первый есть межевой план, а на другой нет. Могу я продавать их сейчас и вообще совершать с ними какие-то сделки?



– Если права на ваши участки зарегистрированы, то совершать с ними сделки без уточнения границ вы можете. Пока закон этого не запрещает.



– Здравствуйте. Скажите, действительно ли стоит поторопиться провести межевание своего дачного участка? Везде пугают, что из-за программы «Дальневосточный гектар» можно оказаться у разбитого корыта, потому что кто-то окажется проворнее при оформлении земли…



– Из-за отсутствия сведений о границах участка в реестре претенденты на получение земли по федеральной программе могут даже не предполагать, что выбранная ими территория «накладывается» на чей-то дачный участок. Поэтому они и пишут такую заявку. Это действительно одна из причин поторопиться с межеванием. И мы всем советуем его делать. Хотя уточнение границ не стало пока обязательным.



– Я житель Владивостока. Искренне возмущает абсурдность ситуации с нашими землями. Бесплатно раздаются гектары: приезжайте хоть откуда, берите ради бога. При этом местных жителей, которые десятилетиями обрабатывают дачные участки и платят налоги, уже не знают, какой данью обложить. Вот говорят, что без межевания нельзя участок продать, подарить, завещать. А мне 79 лет, и пора как-то определить дальнейшую судьбу своего дачного надела. Он столько лет служил мне верой и правдой. Почему я должен из своей скудной пенсии отстегнуть 15–20 тысяч, чтобы заплатить кадастровому инженеру за межевой план?



– Если ваш участок оформлен в собственность, вы можете хоть сейчас пойти к нотариусу и оформить договор купли-продажи, дарения или завещание. Отсутствие межевого плана не является тут преградой.



– Здравствуйте. Живу в Черниговском районе. Попала в неприятную ситуацию: соседка оформила в аренду часть моего участка. Состоялось уже четыре судебных слушания. На последнем я согласилась на экспертизу. Подскажите, пожалуйста, что это мне даст?



– Мы так понимаем, что нарушение ваших прав произошло потому, что в ЕГРН не были внесены сведения о границах вашего участка?



– Да, это так.



– Обычно судебная экспертиза устанавливает границы земельных участков и дает заключение, действительно ли произошел захват спорный территории тем или иным лицом.



– А как конкретно работают эксперты?



– Все зависит от того, какие вопросы были поставлены перед ними сторонами по делу и судьей. Экспертиза может делаться как по документам, так и с выездом на место и с фактическими замерами.



Сверьте координаты



– Мы купили второй дачный участок рядом с тем, что давно обрабатываем. Нужно ли теперь объединить их в один? И как с нас будут брать взносы: за один участок или за два?



– Хотите – объединяйте участки, хотите – нет, все зависит от вашего желания. Взносы будут рассчитываться по схеме, оговоренной в уставе садоводческого товарищества. Часто они зависят не от количества участков, а от площади. Поэтому нет разницы, один у вас участок или два.



– Здравствуйте. Мы долго выбирали дачный участок. Купили его через председателя садоводческого товарищества. Законно ли то, что он торгует землей?



– Суть не в том, председатель это или нет, главное, чтобы у него была доверенность от собственника земельного участка на право осуществления таких сделок.



Хотя опасения ваши не напрасны. К сожалению, есть примеры, когда председатели СНТ торгуют тем, что на самом деле им не принадлежит. Бывает, фактически берут деньги не за участок, а за прием в товарищество. И если потом оказывается, что на участок нет необходимых документов, то право собственности оформить невозможно.



– Какие документы нужно запросить у продавца, чтобы не попасть впросак и оградить себя от лишних забот в будущем?



– Сейчас главный документ, подтверждающий право собственности на земельный участок, – выписка из ЕГРН. И смотрите, когда она выдана, чтобы сведения не устарели. Посоветовали бы также проверить границы на местности, сопоставить их с теми, что указаны в плане. На практике бывают расхождения. И, конечно же, не покупайте кота в мешке – не приобретайте участок без межевания.



– Добрый день. У меня вопрос по межеванию общей земли садоводческого общества. Если у нас не все дачники уточнили границы своих участков, есть брошенные, это не является преградой для того, чтобы установить границы всего товарищества?



– Одно другому не мешает. Вы председатель СНТ?



– Да, у нас примерно 210 участков.



– Занимайтесь землями товарищества, не стоит откладывать эту работу.



– Добрый день. Наша компания зарегистрировала три участка. Но на публичной кадастровой карте сведения появились только о двух. Как теперь добиться корректировки?



– Если у вас есть замечания к публичной кадастровой карте, то надо иметь в виду, что она ведется центральным аппаратом Федеральной кадастровой палаты в Москве, поэтому нужно обратиться туда с претензией в письменном виде. Наверняка произошел какой-то компьютерный сбой, и нужно исправить ошибку. Но отсутствие информации на публичной кадастровой карте не нарушает ваши права в принципе. Главное, что сведения о вашем объекте недвижимости внесены в ЕГРН, права зарегистрированы.

Обратите внимание

1 марта Росреестр проведет единый день консультаций для граждан и юридических лиц. С 13.00 до 20.00 жители края смогут получить во всех МФЦ и филиалах кадастровой палаты бесплатные консультации по вопросам государственной регистрации прав на недвижимое имущество, государственного кадастрового учета, государственного земельного надзора, возможности получения услуг в электронном виде, кадастровой стоимости и возможности ее пересмотра в специальных комиссиях.

Справка «В»

Специалисты Росреестра разъяснили звонившим на прямую линию, что закон пока не требует обязательного межевания земельных участков и не содержит ограничений на совершение сделок с ними в том случае, если сведения о них есть в реестре, пусть и без уточнения границ. Но провести межевание все же желательно ради защиты своих же интересов.



Однако некоторые считают, что это просто вытягивание денег из карманов и без того небогатых россиян. При этом другие читатели приводили примеры уязвимости своих прав как раз из-за того, что они вовремя не определились с границами своих земельных участков. Жаль, что они не слышали друг друга…