Формула Тарабарова Валерий Тарабаров: Если можешь сделать жизнь лучше, то сделай!

Простые правила жизни почетного гражданина Владивостока

«Граф Лев Толстой неоднократно утверждал, что вся наша жизнь – сплошная железная дорога!» – эта шутливая формулировка, прозвучавшая в фильме «Мы из джаза», если применить ее к герою нашей публикации, как ни странно, становится совершенно справедливой. И вовсе не потому, что Валерий Тарабаров, почетный гражданин Владивостока, заслуженный работник транспорта Российской Федерации, профессор Дальневосточного государственного университета путей сообщения (и это только малая часть его почетных званий!), 18 лет руководил Владивостокским отделением ДВЖД. А потому, что для него жизнь и впрямь железная дорога. Только движение, только вперед!

Про Байконур не разглашать!



Интересно, что никто в семье Тарабаровых, жившей в Дальнереченске, к железной дороге отношения не имел. И в паровозики малышом наш герой не играл. Просто всему свой черед…



– После окончания школы встал вопрос, куда поступать, – вспоминает Валерий Трофимович. – Какой-то мечты – сильной, такой, чтоб вела, у меня тогда не было. За компанию с двумя друзьями отправился в Хабаровск поступать в техникум железнодорожного транспорта. Интересно казалось: железная дорога, паровозы, составы огромные. Да и модно было в те годы иметь рабочую профессию. Но так получилось, что поступил только я один. И когда было собеседование, мне предложили: учиться на машиниста все хотят, слишком много желающих, а не хочешь попробовать поступить на отделение эксплуатации железнодорожного транспорта – руководить движением поездов? Можешь работать потом диспетчером, дежурным по станции… Мне стало интересно, согласился. Так жизнь и определилась.



Тогда была такая форма обучения: год учишься, потом на год уходишь на производство и учишься заочно, затем опять в техникуме доучиваешься. Потом эту схему отменили, но я как раз попал в такой период. Год отработал сцепщиком, приемосдатчиком – мне не было 18 лет, поэтому и работать по той профессии, на которую учился, я еще не мог. Но все равно почувствовал, что такое железная дорога. А после техникума сразу в армию…



Служить Валерию Тарабарову выпало хоть и по железнодорожной части, но все же в таком месте, о котором даже сегодня с трепетом говорят многие мальчишки. На Байконуре.



– Об этом, кстати, – улыбается Валерий Трофимович, – мне совсем недавно стало можно рассказывать – срок подписки о неразглашении истек. Космодром все-таки.



Я был дежурным по станции, начальником станции. Ведь ракету к месту старта железной дорогой подвозят. Интересно было очень. Хотя нельзя было даже родным рассказывать о службе, не говоря уж о том, чтобы, к примеру, фотографии домой послать. Но 12 апреля, День космонавтики, я всегда с той поры отмечаю. Не просто как праздник всей страны, а как имеющий ко мне личное отношение. Я же и Сергея Королева видел, и Юрия Гагарина, и всех наших первых космонавтов: Германа Титова, Валентину Терешкову… Никогда эти годы не забуду.



А давайте поможем городу…



Работа на железной дороге Валерию Тарабарову пришлась по душе, натуре его соответствовала.



– Было интересно, – говорит он. – Чем? Тем, что в работе эксплуатационника на железной дороге нет монотонности, когда пришел к восьми утра на работу, отработал и ушел, а завтра все то же самое. Здесь каждый день все новое, все меняется, жизнь настоящая! Мне такое по душе. Потому и стал учиться дальше. Расти. Прошел все ступени – от начальника станции до начальника отделения.



А вот дальше, что поразительно, Тарабаров сам себя, можно сказать, в карьере ограничил. Уж какие, казалось бы, поступали заманчивые предложения: занять должность замминистра, уехать в Питер или Москву. От всего отказывался.



– Почему? Не хотел становиться чиновником, – объясняет Валерий Трофимович. – Мне нравилась моя работа начальника отделения. Это та должность, та работа, в которой ты доходишь и до самого низа, и до самого верха, имеешь возможность видеть результат своего труда. Мне было интересно работать, и мы многое сделали…



Многое сделали. Слова эти звучат почти обыденно. Но если начать перечислять…



Под непосредственным руководством Валерия Тарабарова была проведена электрификация последнего «паровозного» участка Транссиба: Бикин – Уссурийск. Впервые за долгое время отремонтированы вокзалы в Ружино, Сибирцево, Лазо, Партизанске и многих других населенных пунктах Приморья. Внедрены электропоезда повышенной комфортности – тоже впервые, но уже в масштабах России. Рассказывая обо всем этом, Валерий Трофимович и стесняется немного, и в то же время загорается – о любимой работе же речь!



– Электрификация – это было дело, – вспоминает он. – Очень сложным было организовать движение поездов именно в такой момент, когда закрывались целые перегоны. Нужно было четко составлять графики плеч обслуживания: где сегодня работает электровоз, где паровоз. Это было сложно, но очень интересно. Но знаете, это большая работа. А сколько было сделано вроде как мелкого, но, на мой взгляд, важного! К примеру, городская электричка.



Ничего подобного во Владивостоке не было. Трамвай есть, троллейбус, автобус. Но, когда сильный снег или дождь ливневый, в тот же район Чуркина добраться сложно. И как связать такие районы с центром? А ведь электрички вообще-то убыточны, да и нет у железной дороги такой обязанности – обеспечивать пассажирские перевозки внутри города. Есть для этого городской транспорт. Тем не менее мы хорошо понимали, что идея правильная, верная. И решили ее поддержать. А для этого пришлось и пути проложить, и стрелки уложить, и контактную сеть поставить, и платформу построить на Военном шоссе. Все сделали! Повезло, что в моей команде работали люди неравнодушные, которым было интересно решать такие задачи. Мы и средства находили, и возможности, и материалы, и даже время – в выходные работали…



Кстати, платформу на Военном шоссе мы не асфальтом, а брусчаткой вымостили, получилось и красиво, и практично. Внедрили это в жизнь: платформы на Седанке, на вокзале во Владивостоке привели в порядок. Перрон из брусчатки – вроде незаметно, но как красиво и технологично! Платформы, павильоны сделали на Санаторной, Угольной, Весенней – аккуратные, приличные, с расписанием, с фонарями. Светло, красиво!



Чтобы китаец сразу понял: Россия



– Потом за вокзалы взялись, – продолжает рассказ Валерий Трофимович. – К примеру, Гродеково. Граница рядом, иностранцы, а тут сарайчик стоит, потолок упал – вокзал были вынуждены закрыть. Взялись за ремонт. И теперь на него не стыдно смотреть. Да ведь не в одном Гродеково! Почти два десятка вокзалов по Чугуевской, по Качалинской веткам привели в порядок. Там ведь, по сути, сарайчики стояли, древние, страшные. Ремонтировать их уже смысла не было, построили новые, аккуратные, кирпичные.



И это не только о пассажирах забота, кстати. Посудите сами. Девчушка, к примеру, окончила техникум железнодорожный и получила направление на небольшую станцию, где вместо вокзала сарайчик и туалета нет. Да она через сутки оттуда сбежит! А тут аккуратно, чисто, комфортно…



А опоры контактной сети вдоль дороги? По стандарту они должны быть черно-серыми. Уныло! Собрались начальники станций, выбрали каждый себе цвет: голубой, темно-бордовый, зеленый. Нашли краску. Покрасили опоры. Красиво! Приехали ревизоры: как так? Не положено! Объясняли, даже шутили, мол, море рядом, вот потому и опоры цвета моря… Теперь смотрите: совсем немного времени прошло, а по всей России опоры в разные цвета красят. Приятнее взгляду? Приятнее.



И с мостами небольшими, где леерные ограждения, поступили так же. Выкрасили их в цвета российского флага. Лучше же, чем ржаво-коричневый? Лучше! Приезжает комиссия: это что такое? Да вот, отвечаю, край у нас пограничный, заблудится, к примеру, китаец, увидит леера с триколором и поймет, что уже в России. Посмеялись. Успокоились.

Вообще, часто приходилось переубеждать разные комиссии, проверяющих. И кого как: где логикой, где шуткой, где настойчивостью…



Первые скоростные электрички, которые мы запускали, изначально были без названий. Мы провели конкурс, так появились «Уссурочка», «Приморочка». Люди в них, особенно утром, едут сонные, многие позавтракать не успевают дома. Подумали. Переделали один вагон, сделали буфет. С утра – горячий чай, кофе, бутерброды, перекусить может человек. Разве плохо? Сегодня по всей России в таких электричках есть буфеты! Выходит, так или иначе, мы во многом были генераторами идей и первопроходцами. И уже никто не вспоминает, откуда пошла идея, почему получило развитие то или иное дело.



Поверьте, на железной дороге забота о людях – главное. Во всех смыслах. И о пассажирах, и о тех, кто на дороге работает. У нас всегда была своя инфраструктура: детские сады, школы, больницы, стадионы, клубы. И особенно эта социальная составляющая важна в небольших селах, городках, где железная дорога – градообразующая отрасль. Надо создавать нормальные условия, чтобы человек мог жить цивилизованно…



Так рождается городская история



Цивилизованно, красиво, с заботой о людях. Этими принципами в своей работе Валерий Трофимович руководствовался всегда. Сегодня Владивостокский железнодорожный вокзал – жемчужина приморской столицы, красуется на всех открытках и сувенирах. Те, кому меньше двадцати, может, и не вспомнят о том зеленом убожестве, за умирающим фасадом которого пряталась эта красота. Красота, которую на свет божий извлекли благодаря Валерию Тарабарову. Реставрация и ремонт Владивостокского вокзала для него – совершенно особая история. Он так азартно и с такой любовью рассказывает о восстановлении памятника архитектуры, о том, как велись работы…



– Вокзал в 90-е годы был уже просто в кошмарном состоянии. И мы не без зависти смотрели на то, как итальянская фирма реставрирует Морской вокзал, – признается Валерий Трофимович. – Смотрели и думали, прикидывали. Понимали, что сами такие масштабы не потянем. И когда в то время к нам приехал министр транспорта, закинули, так сказать, удочку: мол, вот на фоне красивого Морского вокзала наш совсем не смотрится. Да, согласился министр, надо бы заняться этим. И пообещал выделить средства. Но потом началось то, что называется «разброд и шатания». Министр уже другой и на наши вопросы отвечает: какой такой вокзал, что за ерунда, у нас других нужд хватает, идите отсюда…



Но тут, к счастью, наступили иные времена, и у Владивостокского отделения ДВЖД появилась возможность зарабатывать самостоятельно. Первые же три миллиона долларов были направлены на ремонт вокзала.



– Объявили сначала всероссийский конкурс – никто не хочет браться за такую сложную работу, – вспоминает Валерий Трофимович. – Объявили международный. Заявки подали три китайские фирмы и одна итальянская. Я, как председатель жюри, пригласил специалистов – архитекторов, художников, вместе выбрали победителей. Отдали предпочтение итальянцам. И задача у них была не только провести ремонт, но и восстановить первоначальный, исторический облик вокзала. Начальник вокзала был командирован в Ленинград, долго работал там в архивах, но нашел первоначальные чертежи. Оказалось, например, что внизу, где нынче билетные кассы, располагались квартира начальника вокзала и будочка жандарма. Это, конечно, мы восстанавливать не стали, но все остальное – постарались. Когда поняли, что не удастся восстановить первоначальные росписи потолков в зале ресторана, привлекли местный союз художников и с их помощью создали росписи.



Несколько раз Валерий Тарабаров летал в Италию на заводы, смотрел, как воссоздают те же окна, карнизы. Изумлял итальянских таможенников, привозя с собой образцы старой вокзальной штукатурки. И российских таможенников тоже – привозя с собой образцы плитки, которая должна была использоваться в реставрационных работах. Есть что вспомнить…



– Итальянские специалисты говорили, что им было очень интересно вести реставрацию вокзала, – рассказывает Валерий Трофимович. – Да, они ремонтировали многие здания в нашем городе, но в большинстве своем это была чисто техническая работа, а в случае с вокзалом еще и душевная, что ли, сторона затрагивалась. Ведь надо было вернуть людям то, что казалось безнадежно утерянным, вернуть историю.



И, конечно, дело не ограничивалось только восстановлением крыши и стен. Сколько внутри работы было! Коммуникации, инженерные сети, телефонизацию – все пришлось делать заново. И средства наши подходили к концу. И самостоятельности в финансах у нас уже не было. Конечно, министерство выделяло часть денег, город помогал чем мог, но без партнеров, без спонсоров мы бы не справились – спасибо им еще раз!



Ладно, сделали вокзал. А вокруг вокзала что? Выложили брусчатку, освещение платформы провели, установили стелу «9288 километров», старый паровоз поставили – сейчас это место, по сути, городская история. Вот почему было интересно! Время позволяло принимать самостоятельные решения – неординарные, неожиданные. А начальство смотрело: получится – хорошо, не получится – ну, извини. Как сказал позже министр, вклад центра в реставрацию Владивостокского вокзала был в том, что они не сдерживали самостоятельности Тарабарова. И на том спасибо, конечно… И все же, несмотря на это, мне было очень интересно работать!



Самое почетное звание



– В 2005-м вы стали почетным гражданином Владивостока…



– Для меня это звание очень дорого! – эмоционально реагирует Валерий Трофимович. – У меня много наград – государственных, общественных, ведомственных, православных, но это звание наособицу. Это признание моей работы на благо Владивостока, причем признание от тех людей, которые никак со мной не связаны, признание объективное. Это за повседневную работу: за вокзал, городскую электричку, платформы и за многое другое, в чем я помогал городу, – людьми, материалами, финансами. За то, что внимательно слушал просьбы и всегда входил в положение, если мог. Да, эти дела незаметные, рабочие, так сказать, вопросы. Но кто-то скажет «нет», и все, а кто-то начнет искать решение, способ помочь. Тут формула простая: если можешь помочь, если есть возможность сделать жизнь горожан легче, лучше, то сделай!



«Формула простая» – это выражение во время нашей беседы Валерий Тарабаров использовал не раз. Эти его простые формулы и впрямь сложились за многие годы работы из опыта, из ежедневного труда. Самые, возможно, ценные – формулы отношения к жизни, к работе, к людям.



– Можно работать по-разному, сами знаете, – говорит Валерий Трофимович. – Один приходит в контору как на каторгу: отсидел часы и убежал, сделал – не сделал, ерунда. Я так не могу. Если взялся, то взялся. Дал слово – держи. Вот такая формула.



На железной дороге столько служб работает: путейцы, энергетики, да многие, но объединяет всех служба эксплуатации. Эксплуатационник – как общевойсковой командир, должен знать все, пусть не на сто процентов, но достаточно глубоко, уметь вникать в суть. Я так и строил работу: сегодня встречаюсь с путейцами, решаю проблемы, обсуждаю, вникаю. Завтра – с энергетиками. Так и возникает глубина знания процессов. Хороший руководитель на железной дороге должен понимать также и работу портовиков, рыбаков, да всех смежников, чтобы грамотно строить свою работу, грамотно планировать. И не по верхам скакать, а именно понимать, ведь от этого зависит результат. Железная дорога – это не просто довезти из пункта в пункт. Надо все, что довез, вовремя поставить под выгрузку, к примеру, соблюсти все сроки, учесть множество деталей.



– А какой вы руководитель? Командир?



– Конечно. Формула простая: я требую от подчиненных того же, чего и от себя, – ответственности, дисциплины, знания своего дела. Это не для того, чтобы я был доволен, это для пользы общего дела…



В семье Валерия Тарабарова все так или иначе связаны с железной дорогой: сын, военный в отставке, ведал спецперевозками, дочь работает в железнодорожной страховой компании, и жена всю жизнь проработала на железной дороге.



– Выходит, Валерий Трофимович, и правда вся наша жизнь – сплошная железная дорога?



– Что-то в этой фразе есть. Железная дорога – как жизнь: движение, стремление вперед, перемены. Она не терпит топтания на месте, застоя. Если ты живешь, ты должен что-то делать – для семьи, для общества, для города. Для этого ведь и существуешь: не небо коптить, а след оставить в жизни.



Когда решили присвоить имя «Валерий Тарабаров» электровозу, я сначала сильно возражал. Ну что это за памятный бюст при жизни, похоронили меня, что ли?.. А потом подумал: а что плохого? Этот электровоз – трудяга, работник, на месте не стоит, тянет составы. Родственная душа, одним словом. И согласился…



Вот она, формула Тарабарова в отношении к жизни: движение! Не просто появился и ушел – нет, ты должен сделать что-то. И чем больше сделал светлого и хорошего, тем лучше выполнил свое предназначение.