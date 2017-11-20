Полиция Владивостока проводит проверку по факту массовой драки Все обстоятельства произошедшего устанавливаются

Сотрудники полиции проводят проверку по факту массовой драки на улице Спортивная, сообщает РИА VladNews.

Как сообщили в пресс-службе городского УМВД, полиция проверяет информацию об инциденте в Ленинском районе Владивостоке. Видеозапись была размещена в социальных сетях. В случае подтверждения сведений, будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Стоит отметить, что заявления от участников инцидента на улице Спортивной во Владивостоке в полицию не поступали.

Напомним, накануне в социальных сетях появилась видеозапись, на которой группа молодых человек устроила «бои без правил» на улице Спортивная во Владивостоке. Около 20 человек стали участниками побоища. Что стало причиной данного конфликта – неизвестно.