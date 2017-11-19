Массовая драка произошла минувшей ночью во Владивостоке Все подробности случившегося уточняются

Минувшей ночью во Владивостоке произошла массовая драка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на vlcrime.ru.

Инцидент произошел на улице Спортивная в районе часа ночи. На записи с камеры видеорегистратора видно, что в «массовке» участвовало около 20 человек. Из-за чего произошло побоище – остается только догадываться.

В настоящее время все подробности данного инцидента устанавливаются, информация о пострадавших уточняется.