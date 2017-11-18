Пенсионный возраст: повышения, похоже, не избежать В России недостаточно хорошо развиты финансовые институты

По мнению экс-министра финансов, главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, у правительства не осталось других ресурсов, чтобы платить старикам хотя бы нынешнюю скромную пенсию. Поэтому он не видит альтернативы повышению пенсионного возраста в России.

Кудрин считает, что еще в 2016 году власти впервые нарушили свои обязательства перед пожилыми людьми и не провели индексацию пенсий для всех получателей, а сейчас Госдума и правительство обсуждают вопрос об ограничении выплат работающим пенсионерам. По его мнению, это говорит о дефиците средств в Пенсионном фонде России, покрыть который за счет других источников не удастся.

Предсказанный Кудриным сценарий для "Правды.Ру" прокомментировал доцент кафедры экономики и финансов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) Алисен Алисенов.

- Действительно ли нет другого пути, кроме повышения пенсионного возраста?

- Способы есть, конечно, и способы не за счет повышения налогов. Повышением налогов мы можем добиться обратного эффекта, когда бизнес уйдет в тень. У нас и так достаточно высокие расходы на фонд оплаты труда. И общая ставка страхового взноса составляет 30%. Это много. А так как страховые взносы включаются в себестоимость продукции, то наши конкурентные возможности снижаются по сравнению с производителями аналогичной продукции на Западе, в других странах, в том числе, ближнем зарубежье.

Поэтому, конечно, вопрос надо ставить об уменьшении ставок страховых взносов. В этом случае возможен даже обратный эффект, но это потребует некоторого временного лага. Снижение страховой ставки, допустим, с 30% до 20% через какое-то время может даже увеличить налоговые сборы: при более низкой ставке активизируется бизнес, увеличивается количество предприятий, и больше налогов поступит не за счет более высокой ставки, а за счет более широкой налоговой базы.

Кроме того, можно будет вывести из тени какие-то предприятия, которые дадут дополнительные взносы Пенсионному фонду, Фонду социального страхования и т. д.

Этот вопрос не популярный, потому что в первый год, конечно, мы получим какие-то выпадающие доходы, и их нужно будет как-то компенсировать. Но для этого у нас есть пока еще резервный фонд - Фонд национального благосостояния. Я думаю, в принципе, можно было бы пойти на этот шаг, пойти навстречу бизнесу.

С другой стороны, вопрос повышения пенсионного возраста неизбежен - многие страны уже пошли по этому пути. Скорее всего, это наиболее простой способ. Поэтому, я думаю, в правительстве и в экспертном сообществе, принимая решения, пойдут по пути наименьшего сопротивления, когда можно сэкономить за счет повышения пенсионного возраста. Хотя я считаю, лучше - стимулирование бизнеса на активную предпринимательскую деятельность.

- Есть ли другие пути улучшить финансовое положение пожилых россиян?

- Да, есть много путей. И, конечно, надо повысить эффективность использования средств Пенсионного фонда, потому что деньги нередко тратятся неэффективно, и большие суммы отчисляются на содержание самого Пенсионного фонда.

Другой способ - повысить качество администрирования этих пенсионных взносов. Однако у нас недостаточно хорошо развиты финансовые институты, эти деньги размещаются не очень эффективно, поэтому они и не приносят какой-то ощутимый доход. В лучшем случае мы их сохраняем, и это говорит о том, что со стороны населения падает доверие в целом к пенсионной системе. Конечно, это отражается и на деловом климате, и на проводимой реформе.

Мы видим, что какие-то реформы осуществляются, но за счет налогоплательщиков. Можно, конечно, увеличить пенсии за счет увеличения трудового стажа, но все эти меры будут действовать лучше, если будут использованы в комплексе. И начинать надо с понижения общей ставки страхового взноса.

Это еще бы увеличило приток иностранной валюты. Но выход на внешние рынки возможен только тогда, когда мы создадим у себя в стране более комфортные условия налогообложения по сравнению с нашими конкурентами.

Источник: posthunt.net