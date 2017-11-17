Россия представит первый автомобиль, управляемый силой мысли Стоимость модели не превысит отметку в 990 000 рублей

В рамках выставки «Вузпромэкспо-2017», которая откроется уже 13 декабря нынешнего года, российские разработчики представят прототип первого российского электрокара, которым можно управлять силой мысли. Отмечается, что авторами проекта выступили специалисты Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Vista News.

Согласно данным российских изданий, первым российским электрическим нейромобилем можно будет управлять при помощи силы мысли. Отмечается, что специалисты разработали особую систему, которая способна сканировать и распознавать различные сигналы головного мозга, а специальные алгоритмы позволят автомобилю их расшифровывать.

Примечательно, что разработчики опубликовали и некоторую техническую информацию о новом нейромобиле. Новинка будет спроектирована на основе бестрансмиссионной платформы, а колёса будут приводиться в движение двумя асинхронными электромоторами. Ожидается, что батареи позволят обеспечить пробег в 600 километров на одном заряде, а стоимость модели не превысит отметку в 990 000 рублей.

Разработчики уверены, что новый нейромобиль станет началом для создания целой линейки полностью электрических российских автомобилей. Серийный образец будет представлен публично через три года.