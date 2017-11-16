Стали известны подробности серьезного пожара во Вла­дивос­то­ке Горел деревянный нежилой дом

Тревожное сообщенеи о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу города Владивостока вчера вечером, 15 ноября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Звонивший сообщил о том, что на улице Черёмуховая горит неэксплуатируемый двухэтажный деревянный дом барачного типа. На месте происшествия побывал и корреспондент агентства.

По указанному адресу прибыли первые расчёты огнеборцев, которые незамедлительно приступили к работам по ликвидации пожара. В связи с сильным задымлением внутри помещения было принято решение задействовать звенья газодымозащитной службы. Осмотрев помещения дома, пожарные никого внутрт не обнаружили.

В 18:23 пожар был локализован, в 01:36 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 900 кв. м. На тушении пожара было задействовано 33 человека личного состава и семь единиц техники. В результате происшествия пострадавших нет. Благодаря слаженности и профессионализму пожарных удалось не допустить перехода огня на соседние объекты, а также недопустить выгорания дома.