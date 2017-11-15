Крупный пожар произошел в жилом районе Вла­дивос­то­ка

Столб дыма был виден с нескольких точек города

19:41, 15 ноября 2017 Общество
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В среду вечером, 15 ноября, во Владивостоке произошло крупное возгорание двухэтажного дома по улице Черемуховая 6А, сообщает корреспондент РИА VladNews с места событий.  

На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчеты МЧС города Владивостока, сотрудники скорой помощи и также полиции. Как удалось выяснить, пожар охватил крышу и верхний этаж в деревянном заброшенном жилом доме. Едкий дым окутал сразу несколько улиц, а столб дыма был виден на расстоянии нескольких километров от места ЧП. По словам очевидцев, во время пожара горящее здание покинули несколько бездомных, которые часто обитали в нем. Пока о пострадавших не сообщается. Тушение огня осложнялось сильными порывами ветра.

По состоянию на 19:30 пожар был локализован.

Все подробности происшествия читайте завтра на сайте vladnews.ru

 

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