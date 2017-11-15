Среди задержанных сотрудников КГУП «Прим­тепло­энер­го» оказалась беременная сотрудница Для большинства задержанных по делу о закупке автоматизированных модульных котельных избрана мера пресечения в виде задержания на двое суток

Как сообщает РИА VladNews со ссылкой на «Золотой Мост», в деле Алёны Григорьевой, экс-генерального директора КГУП «Примтеплоэнерго», обозначился первый «процессуальный поворот» — практически все фигуранты дела задержаны по инициативе следствия на двое суток. Что будет дальше – решать следователю: или же он изберет им меру пресечения, не связанную с ограничением свободы (то есть, подписку о невыезде), или же он выйдет с ходатайством в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста). Известно также, что среди тех, кто был задержан 14 ноября 2017 года – сотрудница КГУП «Примтеплоэнерго», которая в настоящее время находится в декретном отпуске. Практически все задержанные являются членами конкурсной комиссии, которая отвечала за закупки товаров и услуг для нужд КГУП «Примтеплоэнерго» в 2014-2017 гг.

Автоматизированные модульные котельные (АМК), которые закупались КГУП «Примтеплоэнерго» в 2015-2017 гг., по своей эффективности и экономичности превосходят устаревшие мазутные котельные. Тем более, что на балансе КГУП имеются мазутные котельные 1940-1960-х годов – говорить об эффективности этих архаичных устройств теплогенерации в 21 веке вообще не приходится. Использование АМК позволяет существенно экономить затраты бюджета Приморского края, поскольку в зимний период мазут существенно дорожает. «Брикетное» топливо для АМК практически не подвержено сезонным ценовым колебаниям.

В период установки и запуска АМК в Приморье в 2015-2017 гг. неоднократно выявлялись факты того, что некоторые работники «Примтепла», недовольные отказом от мазутных котлов, даже пытались неправильно их подключать, чтобы показать их неэффективность.

Во всём этом «модульном» деле важен один момент. Конечно, если закупки автоматизированных модульных котельных всё-таки проводились с нарушениями, то всех участников таких сделок нужно непременно наказать. Однако, главное в этом вопросе, чтобы Приморье не отказалось от использования современных технологий теплогенерации и не вернулось бы в «каменный век».

В связи с происходящим, уместны два вопроса: не ожидает ли Приморье в ближайшее время Приморье ждет «откат» в «доисторическую эпоху» использования «древних» мазутных котельных? И не приведет ли отказ от АМК к тому, что некоторые поставщики мазута получат возможность существенно увеличить свои доходы, поставляя топливо по спекулятивной цене?

Кстати, некоторые приморские СМИ поспешили сообщить о том, что Алена Григорьева была уволена со своей должности из-за неэффективности работы предприятия. Согласно официальным документам, она уволилась с должности генерального директора КГУП «Примтеплоэнерго» по собственной инициативе, а данных об эффективности или неэффективности работы «Примтепла» в 2017 году пока нет. И, судя по всему, до конца года они едва ли появятся.

Вместе с тем нужно отметить, что в биографии Алёны Григорьевой уже был период, когда ее пытались привлекать к уголовной ответственности. Тогда следствие и суд потратили несколько лет, пытаясь разобраться в том – причинила она ущерб той компании, в которой она работала или нет. Это было в период работы госпожи Григорьевой в Омске. История закончилась полным оправданием Алёны Григорьевой в суде…