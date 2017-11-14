Экс-ру­ково­дитель «Прим­тепло­энер­го» задержана приморскими силовиками Задержаны также ряд её заместителей, однако, в чём обвиняются сотрудники теплоснабжающей организации, до сих пор неясно

Как сообщает РИА VladNews со ссылкой на портал «Золотой Мост», сегодня в шесть часов утра были проведены обыски по месту жительства Алёны Григорьевой, бывшего руководителя КГУП «Примтеплоэнерго», и у ряда ее заместителей, которые на сегодняшний день считаются штатными сотрудниками «Примтепла». Пока неясно, какая именно силовая структура производила обыски. Известно только, что по делу задержано четыре человека, включая саму Григорьеву. Пока непонятно, в чем обвиняется сама госпожа Григорьева и остальные лица. Неизвестно также, куда они доставлены и какие следственные действия с ними проводятся. Вероятная причина задержания – проверка контрактов на закупку топлива для отопительного сезона.

Напомним, что Алёна Григорьева уволилась с занимаемой должности более трёх недель назад, вскоре после ухода в отставку губернатора Приморья Владимира Миклушевского. Назвать сколько-нибудь скандальным уход Алёны Григорьевой с должности нельзя: за три года своего управления проблемным предприятием, ей удалось сократить кредиторскую задолженность КГУП, доставшуюся от предшественников, более, чем на один миллиард рублей. Кроме того, при активном участии Григорьевой в Приморье построено более сотни автоматических модульных котельных (АМК) – современных теплогенераторов, которые уменьшают топливные затраты и минимизируют участие человека. Известны факты, когда вместо старой котельной, которую обслуживали 16 человек, для работы на АМК требовался всего один. До своего ухода с должности, аккурат в начале отопительного сезона 2017-2018 года, прежнее руководство «Примтепла» сформировало запас топлива на три месяца. Теперь заниматься процедурой закупки топлива на январь-апрель 2018 года придется новому руководителю «Примтепла» Фёдору Ярошевичу. Закупка топлива для нужд «Примтепла» в последние годы нередко заканчивается жалобами в УФАС, прокуратуру м арбитражный суд, поскольку не все поставщики, проигравшие конкурс, желают признать процедуру законной.