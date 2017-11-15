Те­мати­чес­кие уроки проходят в библиотеках Вла­дивос­то­ка В этом году выпускники напишут сочинение 6 декабря

В рамках проекта «Школьникам – к ЕГЭ по литературе» в библиотеках Владивостока продолжаются тематические уроки. Здесь выпускникам помогают готовиться к экзамену, а также к написанию сочинения, которое с 2014 года является допуском к итоговой аттестации.

Так, марафон уроков по литературе проходит в библиотеке № 16 (ул. Котельникова, 20). Старшеклассники школы № 43 уже обсудили одно из предложенных направлений работы над сочинением. Ребята размышляли о равнодушии и отзывчивости, познакомились с лексическим значением этих слов, их синонимами и произведениями, соответствующими тематике. Кроме того, получили ответы на вопросы по методике написания сочинения, его структуре.

В ходе занятия школьникам предложили найти аргументы и цитаты, а также выразить свои мысли о равнодушии и отзывчивости в небольшом сочинении-рассуждении.

Открытый урок по творчеству Александра Блока провели сотрудники центральной библиотеки им. А.П. Чехова в школе № 51 для учеников 11 классов. Ребята познакомились с биографией поэта, посмотрели презентацию о его творчестве.

Также школьники приняли участия в беседе «Цели и средства». Для чего человек живет, чему стремится посвятить свою жизнь, какими путями он идет к достижению своей цели, влияет ли цель на судьбу человека – на эти и другие вопросы предложили ответить одинадцатиклассникам. Кроме того, в ходе беседы были определены жизненные цели литературных героев ряда классических произведений.

Напомним, проект «Школьникам – к ЕГЭ по литературе», помогающий выпускникам готовиться к экзаменам, стартовал в сети библиотек в октябре. В рамках проекта проходят тематические лекции, открытые уроки литературы по творчеству писателей-классиков, детальный разбор произведений, алгоритма написания сочинения, книжные выставки, консультации, обзоры литературы, индивидуальные подбор необходимых ученикам книг. Работают с выпускниками библиотекари, имеющие филологическое образование, а также приглашенные эксперты – преподаватели литературы, филологи.

Несмотря на то, что интенсивная подготовка учеников к экзаменам идёт в школах, учителя поддерживают проект «Школьникам – к ЕГЭ по литературе». Ведь в библиотеках для этого есть хорошие ресурсы.

В этом году выпускники напишут сочинение 6 декабря. Темы не известны, однако направления работ объявлены заранее. Школьникам предложат подумать о верности и измене, равнодушии и отзывчивости, цели и средствах её достижения, смелости и трусости, человеке и обществе. Выпускники, которые не сдадут итоговое сочинение, смогут пересдать его 7 февраля или 16 мая 2018 года.

Фото: Администраци Владивостока