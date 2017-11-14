Авария на теплотрассе в Спасс­ке-Даль­нем лик­ви­ди­ро­ва­на Порыв на теплоносителе случился в подвале одного из домов

Специалисты «Примтеплоэнерго» устранили порывы на теплосети в Спасске-Дальнем Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкоц на пресс-службу предприятия. Из-за аварии на теплотрассе было нарушено теплоснабжение домов на трех улицах.

«Порыв на теплоносителе случился в подвале одного из домов, это зона ответственности управляющей компании. Также порыв размером с иголку был и на самой теплосети. Все работы были по устранению обоих порывов были проведены в кратчайшие сроки. Сейчас никаких проблем с теплоснабжением домов нет», - сообщил пресс-секретарь.

Количество домов, в которых в результате инцидента было нарушено теплоснабжение, не уточняется.

Напомним, происшествие случилось в понедельник 13 ноября. В Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о падении давления теплотрассы от теплового узла № 13. В результате было нарушено теплоснабжение системы отопления в жилых домах по улицам Парковой, Советской и Юбилейной города Спасск-Дальний, в том числе на социально значимых объектах.

В ночь на вторник температура воздуха в Спасске-Дальнем колебалась в диапазоне -2…+3°С, днем - около 0.

Фото: santexnik.kiev.ua