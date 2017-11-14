Из-за прорыва теплотрассы несколько домов в Приморье остались без тепла Сейчас специалисты ведут поиск места утечки

Сообщение о падении давления теплотрассы от теплового узла № 13 поступило в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. В результате было нарушено теплоснабжение системы отопления в жилых домах Спасского городского округа по улицам: Парковая, Советская, Юбилейная города Спасск-Дальний, в том числе на социально значимых объектах .

Все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

В настоящее время силами восстановительных бригад ОАО «Примтеплоэнерго» проводится поиск места утечки теплоносителя.

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