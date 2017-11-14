Полиция проводит проверку по факту ранения мужчины во Вла­дивос­то­ке Пострадавший находится в больнице

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ранения мужчины во Владивостоке, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел на улицы Надибаидзе. Когда мужчина возвращался с магазина домой, неизвестный напал на него с ножом.

Пострадавший был госпитализирован.

Как сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе МВД России по Владивостоку, мужчина был госпитализирован, угрозы жизни нет. В настоящее время проводится проверка.