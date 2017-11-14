Полиция проводит проверку по факту ранения мужчины во Владивостоке
Пострадавший находится в больнице
Сотрудники полиции проводят проверку по факту ранения мужчины во Владивостоке, сообщает РИА VladNews.
Инцидент произошел на улицы Надибаидзе. Когда мужчина возвращался с магазина домой, неизвестный напал на него с ножом.
Пострадавший был госпитализирован.
Как сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе МВД России по Владивостоку, мужчина был госпитализирован, угрозы жизни нет. В настоящее время проводится проверка.