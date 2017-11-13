Во Вла­дивос­то­ке парень доставлен в реанимацию с ножевым ранением По данному факту полиция проводит проверку

Минувшей ночью молодой человек с ножевым ранением был доставлен в реанимацию, сообщает РИА VladNews со ссылкой на vlcrime.ru. Инцидент произошел в районе улицы Надибаидзе.

По предварительным данным, молодой человек возвращался с магазина, когда на него напал злоумышленник и нанес ему ножевое ранение.

На место происшествия незамедлительно прибыли скорая и полиция. Медики оказали помощь пострадавшему и доставили его в реанимационное отделение одной из больниц.

В настоящее время все подробности произошедшего устанавливаются.