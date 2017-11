Пейзажи острова Русский популярны среди туристов Приморья Где чаще всего предпочитают фотографироваться отдыхающие?

Эксперты сервиса One Two Trip cоставили список достопримечательностей, которые чаще всего фотографируют туристы в различных регионах России. В ТОП-5 рейтинга в разделе "Природа" призовое место занял и Приморский край, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные исследования серсиса One Two Trip.

Остров Русский, по данным исследования, чаще всего фотографируют туристы и жители региона. Пользователи социальных сетей его упомянули в хештегах около ста тысяч раз. Стоит отметить, что остров Русский занял четвёртую позицию, уступив озеру Байкал ( 1,3 миллиона хештегов), горе Эльбрус (414 тысяч отметок) и крымской горе Ай-Петри.

Другие достопримечательности Приморья не попали в число самых популярных мест, где чаще всего фотографируются туристы.