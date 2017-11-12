Стали известны причины возгорания бензовоза в Приморье В результате происшествия никто не пострадал

Накануне вечером на трассе в Приморье загорелся бензовоз, сообщает РИА VladNews .

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю, в 22.37 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о том, что на 98 км. трассы Осиновка-Рудная Пристань в Анучинском районе произошло возгорание бензовоза, объем цистерны 20 тонн. По информации водителя в бочке находилось 5 тонн дизельного топлива, розлива нефтепродуктов нет. Угрозы населенному пункту нет.

На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчеты.

Силами полиции в составе 6 человек и 3 ед. техники было проведено оцепление места происшествия. Скопления автотранспорта недопущено.

На место происшествия также прибыла бригада скорой медицинской помощи, но ее вмешательство не потребовалось. Пострадавших в результате пожара нет.

В 23.03 пожар был локализован, а в 01.24 полностью ликвидирован, общая площадь пожара составила 50 кв.м. При тушении было задействовано 13 человек и 4 единицы техники.

Возгорание произошло предположительно из-за заклинивших тормозных колодок.

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