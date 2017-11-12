Бензовоз загорелся на трассе в Приморье

Причины произошедшего устанавливаются

Владивосток, воскресенье, 12 ноября , РИА Vladnews.

Вечером в субботу, 11 ноября, в Приморье загорелся бензовоз, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Инцидент произошел недалеко от города Арсеньев. По неизвестным причинам загорелся бензовоз, пламя за считанные секунды охватило цистерну.

В результате произошедшего сотрудники полиции перекрыли дорогу для движения автотранспорта.

На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчеты.

В настоящее время причины произошедшего устанавливаются.

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