Врио губернатора Приморья продолжает знакомиться с Владивостоком

Все мероприятия открыты для посещения

Владивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.

Врио губурнатора Приморского края Андрей Тарасенко сегодня, 13 октября, посетит ещё несколько мероприятий, сообщает РИА VladNews.

В 11 часов началось возложение у памятника погибшим сотрудникам МВД на Фонтанной,12. Далее врио главы края отправится на церемонию посвящения студентов в первокурсников Дальрыбвтуза, которая состоится в 17.00 на территории ВУЗа.

Также сегодня Андрей Тарасенко посетит стадион «Авангард», где пройдёт финальная гонка по спидвею в рамках Кубка России среди пар. Начало гонки в 19.00

Напомним, Андрей Тарасенко занял должность врио губернатора Приморского края с 4 октября текущего года после того, как экс-главу края Владимира Миклушевского отправили в отставку. Он написал заявление по собственному желанию.

Стоит отметить, что знакомство с Владивостоком у врио губернатора Приморья началось с проверки знаменитых недостроек города.