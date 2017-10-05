Источник: Губернатор Приморья Владимир Миклушевский написал заявление об отставке

Кто станет новым руководителем региона, пока неизвестно

Владивосток, среда, 04 октября , РИА Vladnews.

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский подал заявление об отставке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на деловую газету "Золотой мост".

Удовлетворит ли заявление президент России Владимир Путин, пока неизвестно, как и то, кто станет новым руководителем региона.

По имеющейся информации, преемниками Владимира Миклушевского может стать депутат Госдумы РФ от Приморского края или кандидат из Хабаровска – от полпреда Дальневосточного федерального округа.

Напомним, Владимир Миклушевский находится на посту губернатора Приморского края пять лет, ранее он был ректором Дальневосточного федерального университета.

Как ранее сообщало РИА VladNews, коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг» опубликовал аналитическую модель под названием «Госсовет 2.0» по оценке устойчивости позиций глав субъектов Российской Федерации.

Из дальневосточных губернаторов эксперты отнесли в «красную зону» только главу Приморья Владимира Миклушевского. По всем девяти показателям приморский губернатор демонстрирует достаточно слабые результаты, однако есть три позиции, где чиновник ушёл в отрицательные величины: федеральные конфликты (-2 балла), региональные конфликты (-3 балла), аресты/уголовные дела (- 3 балла). В итоге губернатор Приморья попал в красную зону с результатом 7 баллов.

Отметим, что разговоры об отставке Владимира Миклушевского ходят ещё с 2016 года.