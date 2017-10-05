Владимир Миклушевский переезжает в Москву

Бывший глава региона провел последнее совещание во Владивостоке

Владивосток, четверг, 05 октября , РИА Vladnews.

Владимир Миклушевский уже провел своё последнее совещание во Владивостоке, где он сообщил о том, что в ближайшее время переедет в Москву на новое место работы. Об этом РИА VladNews сообщил источник с места событий.

Также, в ходе "оперативки" Владимир Миклушевский поблагодарил бывших коллег за проделанную работу. Источник агентства сообщил, что бывший губернатор прибывает в хорошем настроении, однако он не сообщил своей команде какую должность будет занимать в Москве.

Напомним, экс- губернатор Приморского края покинул пост по собственному желанию. А временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Тарасенко прибудет во Владивосток в ближайшее время.