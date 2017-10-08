Андрей Тарасенко:Такое я видел только в 90-х

Виновники недостроенных гостиниц "Хаятт" будут уволены

Владивосток, воскресенье, 08 октября , РИА Vladnews.

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко сегодня, 8 октября, посетил недостроенные гостиницы «Хаятт» на Корабельной и Спортивной набережных. В ходе разговора со строителями и сотрудниками служб и осмотра состояния гостиниц на сегодняшний день, Андрей Тарасенко сообщил, что такое он видел только в 90-х годах, сообщает РИА VladNews.

Осмотр врио губернатора начался с проверки гостиницы «Хаятт» на Корабельной набережной Владивосток. Андрей Тарасенко назвал состояние недостроенного здания «неудовлетворительным».

«Мне стыдно. Как вы людям в глаза смотрите», - обратился Андрей Тарасенко к представителям стройки гостиницы «Хаятт».

В ходе проверки гостиницы «Хаятт», расположенной на Спортивной набережной города, врио губернатора отметил, что состояние этого комплекса лучше, чем состояние предыдущего. Осмотру подлежала не только внешняя территория гостиницы, но и внутренняя её сторона: состояние гостиничных номеров, напольных покрытий. Также представители строительных организаций доложили Андрею Тарасенко о наличии необходимых спецматериалов для того, чтобы закончить строительство «Хаятт». Хоть и гостиница на Спортивной набережной лучше подготовлена, чем гостиница на Корабельной набережной, врио губернатора, при входе в «Хаятты» почувствовал запах грибка и сказал о том, что эту проблему необходимо решить в ближайшее время.

По итогу проверки, врио главы региона сообщил, что «Хаятты» будут сняты с продажи. Все необходимые вопросы по юридической части, подготовке всех необходимых экспертиз и документов на гостиницы необходимо представителям организаций предоставить лично губернатору к 12 октября.

В целом, Андрей Тарасенко остался недоволен состоянием гостиниц на сегодняшний день. В разговоре с представителями СМИ он рассказал о том, что виновники всех недостроенных в срок зданий будут отвечать за это.

«У меня просто нет слов. Много будет уволено людей по этой части. Сейчас будем смотреть, кто виноват, как виноват. Я не понимаю пока продажу гостиниц «Хаятт», потому что строительство стоит огромных денег. А продается это все за бесценок. И ещё покупать не хотят… Я удивлен. Я отказываюсь продавать «Хаятты», - сообщил Андрей Тарасенко.

Напомним, закончить строительство гостиниц «Хаятт» должны были к 2012 году.